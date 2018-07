Vision von Achim als Zentrum junger Erfinder und Start-Ups

Desma-Sneaker-Camp im August

+ © Laue Desma-Geschäftsführer Christian Decker (links) erläuterte im Gespräch zum „Sneaker-Techcamp“ auch aktuelle und altbewährte Formen des Schuhdesigns. Dazu präsentierte er Bürgermeister Ditzfeld entsprechende Fabrikate. Aktuell ist demnach Umhüllung aus Sockenstoff ein Renner. © Laue

Achim - Achim zum Zentrum für kreative junge Menschen zu entwickeln, die die Möglichkeit haben, innovative Ideen in kleinen Start-up-Firmen weiterzuentwickeln: So sieht die Langzeit-Vision hinter dem vom 2. bis 4. August erstmals veranstalteten „Sneaker-Techcamp“ auf dem Gelände der weltweit agierenden Schuhmaschinenhersteller-Firma Desma an der Desmastraße aus.