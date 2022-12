„Achim ist ohne das Kasch nicht vorstellbar“

Von: Michael Mix

Teilen

Silke Thomas war über Jahrzehnte ein Gesicht des Kulturhauses Alter Schützenhof. © Mix

Achim – Rund drei Jahrzehnte standen drei Namen für das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) in Achim: Andreas Hein-Köcher, Susanne Groll und Silke Thomas, die sich die Geschäftsführung teilten. Doch diese Stammbesetzung ist jetzt Geschichte. Nachdem Hein-Köcher 2018 in den Ruhestand gegangen und Groll ihm in diesem Sommer gefolgt war, hat nun auch Thomas (65) ihr Berufsleben beendet.

Ein großer personeller Einschnitt für das Kasch, das seit knapp drei Jahren auch mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpft.

Silke Thomas, die in Steinfeld bei Lübeck aufwuchs und in Braunschweig Sozialarbeit studierte, hat einen Anteil daran, dass es überhaupt ein Kulturhaus in Achim gibt. Nachdem die junge Frau 1981 in die Weserstadt gezogen war, um dort ihre erste Stelle im Bürgerzentrum an der Magdeburger Straße anzutreten, nahm sie in ihrer Freizeit mit Gleichgesinnten sogleich den Kampf dafür auf.

„Ich habe mit meinen Studienfreunden Wiltrud und Dirk Ysker, mit Andreas Hein-Köcher und anderen in Achim einen Kulturverein gegründet, um Kultur für alle zu ermöglichen und einen Treffpunkt dafür zu schaffen“, blickt Thomas 40 Jahre zurück. „Wir wollten auch die Geschichte des Nationalsozialismus vor Ort aufarbeiten.“ Diese Idee sei von Rot-Grün unterstützt worden, während die CDU und andere Konservative ein „linkes Kulturhaus“ vehement abgelehnt hätten. Thomas, die zwischenzeitlich drei Kinder zur Welt brachte, und Mitstreiter gaben ihr Vorhaben zunächst auf.

1989 unternahmen sie aber einen neuen Anlauf, stellten das Unterfangen diesmal allerdings auf eine breite Basis. „Zur Gründungsversammlung des Trägervereins für das Kulturhaus Alter Schützenhof im Clüverhaus haben wir alle möglichen Vereine eingeladen – von der Geschichtswerkstatt bis zum Hausfrauenbund“, erinnert sich Thomas. Ein Schachzug, der zum Erfolg führte. „Manfred Rinn vom Kaninchenzuchtverein wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt.“

Streit entbrannte jedoch darüber, wer Träger des Hauses sein sollte. Das müsse die Stadt sein, sei das Credo von Stadtdirektor Dr. Wilhelm Petri gewesen, Bürgermeister Christoph Rippich (SPD) und die politische Mehrheit habe hingegen die Sichtweise des Vereins geteilt. „Kultur braucht eine bestimmte Freiheit“, erklärt Thomas. „Wir wollten unabhängig von politischen Vorgaben sein.“

Als dann 1990 das Kulturhaus Alter Schützenhof, das schon bald kurz und knapp Kasch genannt wurde, im Gebäude einer früheren Gaststätte und auf dem ehemaligen Gelände des Schützenvereins Achim an der Ecke Bergstraße / Feldstraße eröffnete, zählte Andreas Hein-Köcher zu den ersten hauptamtlichen Kräften. Am 1. April 1993 stieß Silke Thomas nach Ende ihrer Elternzeit hinzu, und vier Monate später übernahm Susanne Groll die dritte Teilzeitstelle in der Geschäftsführung.

„Die Arbeit wurde nach Interessen und Neigungen aufgeteilt“, erzählt die Neurentnerin. Kunsttherapeut Hein-Köcher kümmerte sich um Kabarett und Kunstausstellungen, Kulturpädagogin Groll um Musik und Theater. „Und ich war für Kinder, Jugend und Familie zuständig.“

Besonders wenn es darum ging, Theaterveranstaltungen für den Nachwuchs zu organisieren, sei sie mit Herzblut bei der Sache gewesen, verrät Silke Thomas. „Ich finde es wichtig, dass es solche Angebote gibt.“ Auch in den Ferien habe sie gerne Theaterprojekte samt Maskenbau und dem Basteln und Vorführen von „Wundermaschinen“ auf die Beine gestellt.

„Teenager-Party-Time“ (TPD) hieß ein anderes Format, das Thomas im Kasch mit zum Laufen brachte. Dass TPD jahrelang ein Renner war, dafür sorgte ein Kreis von Jugendlichen, der „von Platten auflegen bis Lichttechnik“ vieles selbst in die Hand nahm. „Leider gibt es diese Eigeninitiative von jungen Leuten heute nicht mehr“, bedauert Silke Thomas.

Der von ihr mitinitiierte Frauenflohmarkt „Bini“ existiert dagegen noch, ebenso die kulinarische Reise um die Welt unter dem Titel „Gegessen wird...“ Oder die Familiensilvesterfeier.

Zu den Aufgaben von Thomas gehörten außerdem Personalangelegenheiten unterhalb der Führungsebene, also Honorar- und Reinigungskräfte, Hausmeister. „Und ich war Ansprechpartnerin für die rund 50 Gruppen, die sich regelmäßig im Kasch treffen.“ Darüber hinaus managte die Co-Geschäftsführerin die Instandhaltung des Hauses und den großen Umbau von 2001 bis 2005 mit. Was ungeahnte „Koordination“ erforderte. „Als uns beim Umbau das Geld ausging, haben wir den dank freiwilliger Helfer hinbekommen.“

Silke Thomas, die sich ehrenamtlich zwei Jahrzehnte lang in der Kommunalpolitik engagierte, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat war, hat das Kasch „aber auch auf informeller Ebene vorangebracht. Ich habe viele Kontakte gepflegt.“

Meike Hager-Behr, Vorsitzende des Trägervereins, würdigte ihre Verdienste vor Kurzem bei der offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand: „Silke Thomas hat das Haus in verschiedener Weise mitgestaltet und geprägt.“

Die Arbeit mit „viel Freiraum und Flexibilität“ sei sehr vielfältig gewesen, bilanziert die inzwischen vierfache Oma. „Es war auch spannend, zum Schluss noch mal neue Aufgaben, wie das Zusammenstellen der Kabarett-Reihe, zu übernehmen.“

Das neue Geschäftsführer-Duo aus Dennis Meinken und Maike Seyfried stehe nach den Corona-Jahren mit Besuchereinbrüchen vor keiner leichten Zukunft. „Ich bin aber guter Dinge, dass die Nachfolger neue, jüngere Zielgruppen mit frischen Ideen erreichen“, zeigt sich Silke Thomas, die dem Kasch allein schon als Vorsitzende des Trägervereins für das Kommunale Kino verbunden bleibt, optimistisch.

„Ich wünsche dem Haus, dass es weiterhin von der Politik solide finanziert wird“, sagt sie. „Achim ist ohne das Kasch nicht vorstellbar.“