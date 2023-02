Geldautomat in Achim in die Luft gejagt – Video zeigt Ausmaß der Verwüstung

Von: Johannes Nuß

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten im Landkreis Verden in Achim gesprengt. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Achim – Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 15. Februar 2023, den Geldautomaten der Commerzbank-Filiale in Achim (Landkreis Verden) in Niedersachsen gesprengt. Wie es heißt, gingen gegen 4:00 Uhr am frühen Morgen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Achim – Zehntausende Euro Sachschaden

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, bot sich ihnen der Anblick eines Trümmerfeldes. Polizei und Feuerwehr sperrten sofort den Bereich weiträumig ab und nahmen ihre Ermittlungsarbeiten auf. Glassplitter und Trümmerteile lagen überall in der Fußgängerzone verteilt herum, die Statik des Gebäudes musste überprüft werden.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in Achim gesprengt. Die Polizei steht noch am Anfang ihrer Ermittlungsarbeit. © Christian Butt

Um die Arbeit der Spurensicherung zu erleichtern, leuchtete die Feuerwehr den Tatort mit einer Drehleiter aus. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Ebenso, ob ihnen die Flucht gelang. Der Schaden geht in die Zehntausende.