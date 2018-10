IHK-Botschafter Bernhard Böden: „Schlüssel zur Elektromobilität liegt im Lieferverkehr“

Bernhard Böden, Geschäftsführer der Firma Power Innovation Stromversorgungstechnik, an einer Schnellladestation für Elektroautos.

Achim - Wirtschaftlich erfolgreich und verantwortungsbewusst, ausgestattet mit Mut und Führungsstärke sowie spannenden Ideen – das sind die Eigenschaften, mit denen die Industrie- und Handelskammer (IHK) ihre Botschafter beschreibt. Bernhard Böden, Geschäftsführer der Achimer Firma Power Innovation Stromversorgungstechnik, ist dieser Titel jüngst verliehen worden. Im Interview mit Sandra Bischoff erzählt der 60-Jährige von mutigen Schritten und spricht über die Zukunft des Verkehrs sowie neue Denkansätze.

Was bedeutet die Auszeichnung IHK-Botschafter für Sie und Ihr Unternehmen?

Bernhard Böden: Wir haben als Firma viele Jahre im Hintergrund gearbeitet. Als Zulieferer für die Telekom waren wir der Öffentlichkeit nicht bekannt. Das Thema Energiewende bringt uns jetzt in einen Bereich, in dem wir öffentlich wirksam werden. Durch eine solche Auszeichnung kommen wir als Unternehmen nun in eine Situation, in der wir Dinge bewegen und die Gesellschaft verändern können. Wir wollen aktiv daran mitarbeiten, die Energiewende zu schaffen.

Welche Aufgaben haben Sie als Botschafter?

Böden: Ich werde unter anderem Vorträge halten in denen es darum geht, wie man die Elektromobilität voranbringen kann. Außerdem muss man zusammen mit den Kommunen schauen, wie sie bei dem Thema Ladestationen aufgestellt sind. Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel zur Elektromobilität im Lieferverkehr. Dieser hat durch Internetshops extrem zugenommen. Die Post macht es ja schon vor mit ihren elektrischen Briefzustellerautos. Wenn wir den innerstädtischen Lieferverkehr elektrifizieren, ist das durchaus wirtschaftlich, weil die Lkw weniger Kosten verursachen. Dadurch rechnet sich auch die Anschaffung dieser Fahrzeuge. Dazu müssten aber auch Ladestationen an den jeweiligen Logistikzentren entstehen. Ganz wichtig ist aber eins: Elektromobilität ist nur sinnvoll, wenn wir den dafür notwendigen Strom aus regenerativen Energien produzieren, sonst haben wir eine schlechtere Öko-Bilanz als mit jedem guten Diesel.

Die IHK verleiht den Titel an „Persönlichkeiten, die als Quer- und Neudenker innovative Strategien in ihren Unternehmen umsetzen“. In welchen Bereichen denken Sie anders als andere Firmen?

Böden: Wir versuchen, technisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Momentan vollziehen wir einen kompletten Strukturwandel im Unternehmen. Seit 2005 sind wir im Glasfaserausbau tätig, aber das Geschäft ist endlich. Deshalb haben wir uns schon vor gut fünf Jahren bewegt und uns dem Batteriespeicher und der Elektromobilität zugewandt. Das bedeutet aber auch, dass wir künftig ganz andere Produkte bauen als bisher. Ich denke, das ist es, was wir anders machen: Nicht an einer Linie festhalten, sondern schauen, was der Markt braucht.

Was war der mutigste Schritt, den Sie als Chef jemals gewagt haben?

Böden: Gute Frage. Ich denke, der Wechsel, massiv in die Elektromobilität zu investieren, war mein mutigster Schritt. 2008/2009, zu Hochzeiten der Produktion für die Telekom, hätten wir es theoretisch auch dabei belassen können. Stattdessen haben wir die damals freien Entwicklungskapazitäten genutzt, um uns auf Batteriespeicher zu konzentrieren. Damals gab es dafür noch keinen Markt. Jetzt, in Zeiten der Energiewende, brauchen wir diesen Speicher. Wir haben somit den Technologievorsprung weg von der Telekommunikation hin zum Energiespeicher geschafft. Das war sicher meine mutigste Entscheidung, das Unternehmen in eine völlig neue Richtung zu führen.

Was steht für die Zukunft an? Haben Sie schon Ideen für neue Projekte?

Böden: Wir wissen noch nicht, was wir in fünf Jahren machen, aber uns ist klar, dass wir mit der Technologie nicht stehen bleiben dürfen. Der nächste Schritt ist sicherlich Wasserstoff als Energieträger. Wenn wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden, wird Wasserstoff das Produkt der Zukunft. Die Frage wird dann sein: Wie wandelt man ihn in elektrische Energie um? Damit setzen wir uns schon heute auseinander. Wir sehen die Zukunft im E-Auto, das kurze Strecken elektrisch bewältigt und auf der Langstrecke über eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff versorgt wird.