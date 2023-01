„Achim hat Potenzial“

Von: Michael Mix

Tina Fischer soll und will nicht nur die Innenstadt voranbringen, sondern möchte auch die Termine von Veranstaltungen in Achim besser aufeinander abstimmen. © Mix

Achim – Managerin für Stadtmarketing und Kultur ist Tina Fischer seit Anfang November. Offiziell vorgestellt wurde die neue Kraft im Rathaus aber erst jetzt.

„Wir freuen uns als Stadt riesig, dass wir Tina Fischer als Nachfolgerin von Anneke Luig gewinnen konnten“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Montag bei einem Pressegespräch im Ratssaal. Die neben ihm sitzende neue Mitarbeiterin der Achimer Verwaltung sei vorher knapp zehn Jahre bei der Gemeinde Weyhe in diesem Segment tätig gewesen. „Ich glaube, sie wird uns im Bereich Stadtmarketing und Entwicklung der Innenstadt nach vorne bringen“, gab sich Ditzfeld hoffnungsfroh.

Gegenüber der Zeit, als Luig, die zum Landkreis Verden gewechselt ist, den Posten bekleidete, sei der Aufgabenzuschnitt verändert und erweitert worden, ergänzte Martin Balkausky, der die Stabsstelle Standortförderung und Kultur im Rathaus leitet. „Zu Stadtmarketing ist Kultur dazu gekommen. Letzteres hat meine neue Kollegin in Weyhe intensiv beackert.“

Und dann ergriff Tina Fischer das Wort. „Ich bin hier sehr freundlich empfangen worden“, leitete sie ihr Statement ein. In Weyhe habe sie zunächst als Kulturbeauftragte gearbeitet, später sei dann Stadtmarketing dazu gekommen. Doch im Herbst vorigen Jahres lockte die offene Stelle bei der Achimer Verwaltung. Die 41-jährige, verheiratete Bremerin sprach von einer „Herausforderung, die ich gerne angenommen habe“.

Denn deckungsgleich seien die Tätigkeiten in den beiden Kommunen nicht. In Weyhe, das anders als Achim über kein eigenes, von der öffentlichen Hand stark unterstütztes Kulturhaus verfüge, habe sie viele Kulturveranstaltungen betreut. „Hier mache ich mehr konzeptionelle Arbeit.“

Zum Kasch, zum Kunstverein, zur Stadtbibliothek und weiteren Akteuren im Achimer Kulturbereich, etwa Chören, habe sie inzwischen Kontakt aufgenommen. „Ich will die verschiedenen Kulturangebote fördern und vernetzen“, kündigte Fischer an, die Kunst und Kulturwissenschaften an der Universität Bremen studiert und danach unter anderem im Nordwolle-Museum in Delmenhorst gearbeitet hat. Eine zentrale Frage dabei sei: „Was können wir als Stadt bewerben?“ Und es gehe ihr auch darum, alle Kulturtermine zu koordinieren, Überschneidungen zu verhindern und die Angebote auf der Internetseite achim.de und in einem Veranstaltungskalender aufzulisten. Interessenten sollten ihr einfach eine Mail schicken: T.Fischer@stadt.achim.de.

Darüber hinaus kümmert sich die „Neue“ zusammen mit Balkausky um das Stadtmarketing. Sie habe in den vergangenen Wochen und Monaten „Kennenlerngespräche“ mit Geschäftsleuten in der City geführt. Und was ist dabei herausgekommen? „Einige sind durch die Pandemie und ihre Folgen frustiert. Andere dagegen fühlen sich am Standort sehr wohl“, schildert Fischer ihre unterschiedlichen Eindrücke.

Sie selbst stimmt nicht in den Chor derjenigen mit ein, die die Innenstadt für einen hoffnungslosen Fall halten. „Es gibt hier eine schöne Fußgängerzone. Achim hat Potenzial“, sagt Tina Fischer.

Aufgabe von Stadtmarketing oder Standortförderung sei es, die Kommune für die Einheimischen und Touristen noch attraktiver zu machen. Das könne mit Hilfe von Events geschehen „oder auch indem man die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht“, erläutert Fischer.

„Wir sind froh, dass wir nach drei Jahren Pandemie mit einer versierten, erfahrenen Kraft jetzt Gas geben können“, schaltete sich Bürgermeister Ditzfeld ein. Das nächste große Highlight seien die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Stadt Achim 2024. Dazu werde es ein Riesenfest für die Bürgerinnen und Bürger geben, in das die Vereine und überhaupt Ehrenamtliche stark eingebunden werden sollen. „Erste Gespräche dazu haben schon stattgefunden“, merkte Ditzfeld an.

Die neue Marketingmanagerin wird bei der Organisation der Jubiläumsveranstaltungen eine wesentliche Rolle spielen. Aber auch schon in diesem Jahr sollen der Wirtschaftsstandort Achim und die Kultur vor Ort gut gedeihen. „Ich habe einiges vor“, verspricht Tina Fischer, die in ihrer Freizeit gerne der Fitnesssportart Tae Bo nachgeht und sich auf diese Weise Power für den Job holt. Sie ist angetreten, Achim weiter nach vorne zu boxen.