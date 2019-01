Grundschule am Paulsberg gewinnt die 17. Schulschach-Meisterschaft

„Heute dürft ihr richtig kämpfen“

Achim - Die 17. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft der Achimer Grundschulen hat jetzt zum wiederholten Mal die Grundschule am Paulsberg ausgerichtet. Sie nutzte den Heimvorteil und errang mit 14 Brettpunkten den Siegerpokal zum dritten Mal in Folge. Medaillen für die Plätze zwei und drei gingen an die Grundschule Bierden und die B-Mannschaft der Grundschule am Paulsberg.