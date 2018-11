18-Jähriger mit 0,93 Promille unterwegs - Führerschein direkt wieder weg

Uphusen - Nur wenige Monate nach seinem 18. Geburtstag musste ein Fahranfänger seinen Führerschein wieder abgegeben. Der Grund: 0,93 Promille hinter dem Steuer.

Der junge Mann war am Dienstag gegen 15 Uhr mit einem Auto von der Sonnenstraße in Uphusen abgekommen. In Höhe der Unterführung prallte er gegen eine Wand, dabei blieben er sowie seine Beifahrerin unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-Jährige Alkohol getrunken hatte - 0,93 Promille lautete das vorläufige Testergebnis. Daraufhin musste der Fahranfänger eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, teilt die Polizei mit. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro.

