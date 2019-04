Achim - Von Michael Mix. Erst am Freitag wieder standen in Achim hunderte Autofahrer im Stau. Eine Geduldsprobe für die Betroffenen, denen oft genug Zeitdruck im Nacken sitzt, während die Anwohner unter Lärm und Abgase leiden und Umwelt und Klima weiter mit allerlei Schadstoffen belastet werden. Die Grünen oder der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fordern seit langem ein Umschwenken in der Verkehrspolitik. Aber auch vor Ort ist das Thema angekommen. „Achim fährt sich in den Verkehrsinfarkt“, sagt Manfred Schmidt.

Nicht nur die Politik, sondern auch die Bevölkerung müsse endlich aufwachen und das Auto viel häufiger stehen lassen. Das Mitglied des Ortsrates Baden, von der SPD berufen, macht sich für den Bau eines asphaltierten, vier Meter breiten und beleuchteten Radschnellwegs nördlich der Bahnstrecke stark. Aber zunächst mal begründet Schmidt, warum in der Weserstadt in Sachen Mobilität aus seiner Sicht Handlungsbedarf besteht.

„Ob Amazon, Achim-West oder Runken – immer, wenn in Achim größere Projekte diskutiert werden, kommen auch Verkehrsprobleme zur Sprache“, nennt der „passionierte Radfahrer“ den Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Und es sei doch klar: Werden Betriebe angesiedelt oder neue Wohnungen gebaut, müssten die Arbeitskräfte und die Bewohner von A nach B und umgekehrt gelangen. „Aber warum fast immer mit dem Auto?“ Diese Selbstverständlichkeit, mit der sich die allermeisten ins Fahrzeug setzten, müsse aufgelöst werden.

Fast zwei Drittel aller Autofahrten seien kürzer als zehn Kilometer und fast ein Viertel aller Touren sogar weniger als zwei Kilometer lang, weiß Schmidt aus bundesweiten Untersuchungen. „Mindestens in derartigen Fällen sollte es normal werden, den vierrädrigen Umweltverschmutzer und Energieverbraucher stehen zu lassen und stattdessen das Rad zu benutzen“, verlangt er.

Nur bedürfe es dazu nicht nur des guten Willens der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch einer angemessenen Infrastruktur. „Und hier liegt in Achim vieles im Argen: Eingezwängt zwischen Weser und der A 27 gab und gibt es keine Möglichkeit für eine echte Umgehungsstraße“, stellt Schmidt fest. Fast der gesamte Verkehr, darunter auch zig Lastwagen, zwänge sich auf den Landesstraßen durch das Stadtgebiet.

Die bestehenden Radwege entlang der L 158 seien teilweise in schlechtem Zustand, was zügiges Radeln erschwere. „Der Weserradweg ist touristisch attraktiv, aber auch keine Einladung an diejenigen, denen es auf eine kurze Fahrzeit ankommt“, merkt der Kritiker an.

Verständlich, dass vor diesem Hintergrund noch immer die Mehrheit der Fahrten mit dem Auto unternommen werde, sagt er, gibt aber auch zu bedenken: „In den meisten dieser Fahrzeuge sitzt nur eine Person und beansprucht für sich sehr viel Platz. In den Spitzenzeiten geht es kaum voran – Verkehrsinfarkt.“

Deshalb ist für ihn das Projekt eines Radschnellwegs von Baden nach Mahndorf, der an den Enden bis in die Bremer City und die nördlichen Teile der Hansestadt sowie nach Verden verlängert werden soll, „ein sinnvoller und notwendiger Schritt zum Ziel des Umsteuerns in der Achimer Verkehrspolitik“. Natürlich sei der Bau mit Kosten verbunden, aber immerhin 75 Prozent der Aufwendungen in Millionenhöhe würden vom Bund finanziert.

Unter dem Strich fasst Manfred Schmidt seine Vorstellungen so zusammen: „Also Pause für das Auto, Zeit für Rad, Klima und Gesundheit.“

Auch Dirk Röpke, der häufig das Fahrrad für den Weg vom Achimer Mühlenviertel zur Arbeitsstätte in Bremen-Mahndorf benutzt, befürwortet das Vorhaben. Denn die Strecke an der Landesstraße weise im Vergleich etliche Nachteile auf. „Beim Radschnellweg entlang der Bahn stören keine Autos. Auch Gefahrenpunkte, wie an der Autobahn-Anschlussstelle in Uphusen und überhaupt an Einmündungen sowie im Weg stehende Mülltonnen, fallen dann weg“, erläutert der Achimer.

Röpke, Schmidt und andere dürfen sich durchaus Hoffnungen machen, dass ihr Wunsch nach dem Bau des Radwegs in Erfüllung geht. Die rot-grüne Ratsmehrheit samt Bürgermeister Rainer Ditzfeld befürwortet das Projekt. Und Achim besitze gute Chancen, ins Förderprogramm des Bundes aufgenommen zu werden, sagt der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster.

Auf Nachfrage berichtete er gestern von aktuellen Entwicklungen in dieser Frage. Am Donnerstag hätten Vertreter des niedersächsischen Verkehrsministeriums und der Straßenbaubehörde bei der zuständigen Verkehrsabteilung des Bundes in Bonn das Ansinnen vorgetragen und seien dabei auf Wohlwollen gestoßen. Achim nehme im Land eine Vorreiterrolle in Sachen Radschnellweg ein, fügte Schuster hinzu. Im Juni wolle die Stadt förmlich die Fördermittel beantragen.

Der Fachmann rechnet mit Bau- und Grunderwerbskosten von sechs bis sieben Millionen Euro. „Der Anteil der Stadt würde also bei etwa 1,6 Millionen Euro liegen, verteilt auf mehrere Haushaltsjahre.“ Die Trasse entlang der Bahnlinie sei zwar weitgehend vorhanden, aber im Gewerbegebiet Baden, schränkt Schuster ein, müsste die Stadt noch Grundstücke für den beabsichtigten und wohl von nicht wenigen Bürgern begrüßten Radschnellweg erwerben.