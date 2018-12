Elftes Blues-Festival „Grand Jam“ im Kasch beeindruckt mit hochkarätigem Line-Up 

Achim - Von Herman Hemmen. Es ist das elfte Mal, dass Olli Gee, alias Oliver Geselbracht, gemeinsam mit Susanne Groll vom Kasch das „Grand Jam“ organisiert hatte. Das Mini-Festival ist nunmehr für Bluesfans zwischen Weihnachten und Silvester zum festen Termin geworden. Am Freitag ging das Konzert-Event in gewohnt virtuoser Art im großen Saal des Kulturhauses Alter Schützenhof über die Bühne.

Die stets neue Besetzung ist, genau so wie die zu spielenden Stücke, stets eine Überraschung, die erst kurz vor Konzertbeginn bekannt gegeben wird. Die Arrangements sind offen. Die Musiker spielen in genau dieser Formation nur an diesem Abend zusammen. Sie arrangieren die Musikstücke spontan, und verleihen ihnen dadurch einen einmaligen Charakter. „Ein musikalischer Maßanzug“, wie Olli Gee es nannte.

„Are you ready for the Blues?“, rief Saxofonist Tyree Glenn zu Beginn des Konzerts und bekam aus dem bis auf den letzten Platz besetzten großen Saal lautstarken Zuspruch.

Tyree mit Begleitung von Gregor Hilden (Gitarre), Horst Bergmeyer (Piano), Mickey Neher (Schlagzeug) und Olli Gee (Bass) begann dann auch gleich mit „Honky Tonk“, wo er sein Können als Saxofonist eindrucksvoll bewies. Im Verlauf des Abends zeigte er sich auch als humoristischer Conférencier.

Horst Bergmeyer stellte sich dem Publikum, außer als Pianist, auch als Sänger vor, und zwar mit dem Titel „Rich Man’s Woman Blues“. Anschließend präsentierte sich Mickey Neher, der nicht nur ein guter Schlagzeuger, sondern auch ein guter Sänger ist, mit einem Boogie.

Gitarrist Al Jones, neben Tyree Glenn der zweite hochkarätige Gast, stellte sich mit „She got me“ dem Publikum. Dabei handelt es sich um einen Shuffle, ein im Jazz häufig verwendeter Rhythmus, der auf Triolen aufgebaut ist.

„Farewell Blues“ zum ersten Mal gespielt

Gemeinsam ging es dann nach Herzenslust weiter: Die Akteure auf der Bühne improvisierten, spielten sich gegenseitig die Themen zu und trieben sich musikalisch in Höchstform. So bekamen „Society Woman“ und „All your Love“ neue, einmalige Facetten, die die einzelnen Musiker spontan kreierten.

Gesteigert wurde das noch als Gregor Hilden seinen selbst komponierten „Farewell Blues“ ankündigte. Ein Stück, das ungeübt erstmals in dieser Besetzung gespielt werden sollte. Mit den einleitenden Worten „Ich habe Vertrauen in die Jungs“ gab er das Thema vor. Nach und nach stimmten alle mit ein und sorgten so für ein gewaltiges Musikerlebnis.

Zur Pause forderte Tyree Glenn das Publikum auf mit ihm gemeinsam „Ooh Poo Pa Doo“ anzustimmen, was bei der ausgelassenen Stimmung mehr als gut ankam.

Bei Eric-Clapton-Song auf dem Höhepunkt

Nach der Pause improvisierten zunächst Horst Bergmeyer und Mickey Neher und boten ein klasse Zusammenspiel von Piano und Schlagzeug. Als dann Gregor Hilden „I Can’t hold out“ (Eric Clapton) anstimmte, wobei die Improvisationen von Klavier, Schlagzeug sowie leisen und subtilen Gitarrensounds Szenenapplaus bekamen, war die Stimmung auf dem Höhepunkt angelangt.

+ Tyree Glenn junior und Al Jones – zwei hochkarätige Musiker beim Grand Jam 2018 im Kasch. © Hemmen

Ein weiteres Highlight war Tyree Glenns Interpretation von „Soul Serenade“ (King Curtis), bei dem er mit einem fast endlos erscheinenden Ton nicht nur sein riesiges Lungenvolumen, sondern auch seine Qualität als Saxofonist einmal mehr deutlich machte.

Al Jones zeigte mit dem Song „All about my Girl“, dass er noch stets zu den besten Gitarristen und Sängern in der Bluesszene gehört. Im folgenden „In Time, Right Time“, bei dem alle variationsreich improvisierten, traten Olli Gee und Al Jones ganz besonders durch ihr Können hervor.

Dass vom Publikum lautstark eine Zugabe gefordert wurde, die die Musiker auch gerne gaben, zeigte die Zufriedenheit auf beiden Seiten.

Ein Konzert, so einmalig und einzigartig, mit hochkarätigen Musikern und einem enthusiastischen Publikum – schöner kann ein musikalisches Jahr nicht zu Ende gehen.