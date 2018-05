Brinkmannstraße behält Namen von NSDAP-Amtsträger

Die 1970 entstandene Brinkmannstraße, ein Seitenarm der Bergstraße, trägt seitdem den Namen des früheren Achimer Bürgermeisters Johann Brinkmann, der schon in der Weimarer Republik Amtsträger war und es bis zum Ende der Nazi-Zeit 1945 blieb.

Achim - Die Brinkmannstraße in Achim wird auch weiterhin den Namen des früheren Bürgermeisters im Dritten Reich tragen. Den Antrag der Grünen, die Sackgasse umzubenennen, lehnte der Stadtrat am Donnerstagabend nach kontroverser Diskussion mit 22:15 Stimmen ab.

Der von einer kleinen Bürgerinitiative betriebene Vorstoß einer Namensänderung scheiterte damit erneut. Bereits 1988 hatten Bernd Potyka und Mitstreiter vergeblich für dieses Ziel gekämpft.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Thomas, die ebenfalls der Bürgerinitiative angehört, zeigte sich „sehr erschreckt“ darüber, dass sie und die anderen Gruppenmitglieder in den vergangenen Wochen als „Wohlstandsbürger, die wohl nichts Besseres zu tun hätten“, diffamiert worden seien. Ein Befürworter einer Namensänderung der Straße und auch seine Familie hätten sogar Drohanrufe erhalten, berichtete Thomas.

Der frühere Achimer Bürgermeister Johann Brinkmann sei zwar „kein großer Nazi“ gewesen, aber er habe „das System am Laufen gehalten“, führte die Grüne aus. „Dafür hat er keine Ehrung verdient.“

„Ist Brinkmann ein Vorbild gewesen?“

Die Straße sollte stattdessen nach einer verdienten Person benannt werden. Thomas schlug Cato Bontjes van Beek vor. Das würde gut passen, meinte sie, denn bekanntlich trage bereits das nur wenige Schritte von der Brinkmannstraße entfernte Gymnasium den Namen der aus Fischerhude stammenden, von Hitlers Schergen hingerichteten Widerstandskämpferin.

Reiner Aucamp (SPD) bekannte, seine Meinung in dieser Frage geändert zu haben. „Die Straße sollte nach einer Person mit Verdiensten benannt werden“, äußerte er.

Bei der ganzen Diskussion, warf sein Parteifreund Paul Brandt ein, stelle sich doch die Frage: „Ist Brinkmann ein Vorbild gewesen?“ Natürlich nicht, stellte der Sozialdemokrat fest und ergänzte: In jüngster Zeit hätten viele Städte Straßen mit anrüchigen Namen umbenannt.

Organisatorischen Aufwand für Anwohner vermeiden

In eine ganz andere Kerbe schlug Isabel Gottschewsky, Vorsitzende der CDU-Fraktion. „Wir finden es nicht verhältnismäßig, den Anwohnern den mit einer Namensänderung verbundenen organisatorischen Aufwand aufzuerlegen“, lautete ihr Statement. Und fange man einmal damit an, „müssten wir alle möglichen Straßennamen auf den Prüfstand stellen“.

Wolfgang Mindermann, der zusammen mit der SPD-Fraktion eine Gruppe im Rat bildet, schloss sich seiner Vorrednerin im Grunde an. Für eine Umbenennung müssten andere Gründe her, meinte er. Viel wichtiger sei es doch, heute gegen Rassismus und andere Fehlentwicklungen vorzugehen.

SPD-Fraktionschef Herfried Meyer widersprach ihm. Er werde für die Namensänderung stimmen, um damit ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen.

„Dafür gesorgt, dass Juden abtransportiert wurden“

Das Wort „Mitläufer“ werde verharmlost, unterstrich Peter Bartram. „Brinkmann hat als Bürgermeister mit dafür gesorgt, dass Juden abtransportiert wurden“, verdeutlichte der Grüne. Im Falle einer Umbenennung bot er den Bewohnern der Brinkmannstraße an, bei ihm kostenlos ihre neuen Briefköpfe drucken zu lassen.

Rüdiger Dürr setzte dagegen noch mal einen Kontrapunkt. Achim habe sich sehr wohl seiner Verantwortung gegenüber den „mehr als dunklen Jahren“ gestellt und Schulen und Straßen nach Widerstandskämpfern oder damaligen jüdischen Mitbürgern benannt, erklärte der Christdemokrat und fügte an: Es sei heute nicht mehr zu klären, ob Brinkmann ein Täter war „oder vielleicht sogar ein heimlicher Widerstandskämpfer“.

Die CDU-Fraktion lehnte die Namensumbenennung geschlossen ab, ebenso stimmten die FDP und die WGA ab sowie Bürgermeister Rainer Ditzfeld, „Einzelkämpfer“ Larne Sprenger, Mindermann und die Sozialdemokraten Cathleen Drewes, Petra Geisler und Fritz-Heiner Hepke. Die meisten Mitglieder der SPD-Fraktion wollten dagegen wie auch alle Grünen und Klaus Blauert (Linke) lieber den Namen Cato-Bontjes-van-Beek-Straße haben. - mm

Kommentar: Achim ehrt weiterhin

Von Michael Mix

+ Michael Mix Achim ehrt einen Mann, der während der gesamten nationalsozialistischen Terrorherrschaft hier als Bürgermeister die Verantwortung getragen hat?

Seit fast einem halben Jahrhundert ist das der Fall und bis auf weiteres bleibt das auch so.

Dass der Stadtrat 1970, als andernorts längst eine Aufarbeitung der „braunen Vergangenheit“ eingesetzt hatte, eine Straße nach Johann Brinkmann benannte, war ein Fehler und ist aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen. Eine Bürgerinitiative machte sich 1988 dafür stark, diesen Makel zu beseitigen. Doch eine breite Mehrheit des Rates lehnte es ab, die Straße umzubenennen. 30 Jahre später unternahm die Initiative um Bernd Potyka erneut einen Vorstoß in dieser Richtung. Und was passiert?

Es gibt eine sachliche, würdige Debatte im Rat zu dem Thema. Vertreter der Fraktionen wägen das Für und Wider einer Umbenennung ab. Am Ende stimmen immerhin alle Grünen, ein Großteil der Sozialdemokraten und der Vertreter der Linken dafür, die kleine Sackgasse künftig nach der Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek zu benennen. Bemerkenswert ist, dass viele in der SPD-Fraktion, die früher nahezu geschlossen keine Probleme mit der Person und dem Namen Brinkmann hatte, den Mut und die Courage aufbringen, die Haltung von Parteifreunden in dieser Frage zu korrigieren.

Die Mehrheit im Rat sieht jedoch weiterhin keine Notwendigkeit, eine nach einem Amtsträger in der Nazi-Zeit und einem NSDAP-Mitglied bezeichnete Straße aus dem Stadtbild und aus Adressen zu entfernen. Beschämend ist vor allem, dass kein einziger Christdemokrat – anders als beim Beschluss zu Amazon – Flagge gegenüber derartiger Geschichtsvergessenheit zeigt. Und das kurz nachdem der Musikpreis „Echo“ wegen unseliger Auschwitz-Textzeilen von Preisträgern beerdigt werden musste und obwohl Hetzer von der AfD immer wieder ein Loblied auf das menschenverachtende System des Dritten Reichs anstimmen.

Nach allem, was Lokalhistoriker über Bürgermeister Brinkmann in Erfahrung bringen konnten, war dieser zwar kein „schlimmer Nazi“, sondern, wie es verharmlosend heißt, „nur ein Mitläufer“. Doch ohne die zahllosen Brinkmänner und ihre Frauen hätte Hitlers Mordmaschinerie nicht funktioniert.

Vor diesem Hintergrund anfallenden Verwaltungs- und Kostenaufwand für eine Straßenumbenennung anzuführen, ist armselig und lächerlich. Insbesondere dann, wenn die Verwaltung und ein Grünen-Ratsherr anbieten, zu ändernde Ausweisdokumente und Adressen kostenlos auszustellen beziehungsweise zu drucken.

Zudem haben keineswegs die Anwohner über eine Straßenbezeichnung zu entscheiden. In unserer repräsentativen Demokratie ist das die Aufgabe der gewählten Bürgervertreter.

Die haben nun zum dritten Mal einen Beschluss gefasst, der nicht gerade den Geist einer Gesellschaft atmet, die sich aufschwingt, diktatorischem, rassistischen Gedankengut entschlossen entgegen zu treten. Dennoch sei an dieser Stelle die Prognose gewagt: Der Name Brinkmannstraße wird in Achim nicht ewig Bestand haben.

