Borsteler Landstraße erhält neue Decke - halbseitige Sperrung

Am Donnerstag war an der Freibadkreuzung nur ein altes Umleitungsschild zu entdecken. Ab hier soll aber auf der Borsteler Landstraße durch den waldigen Abschnitt bis hin zur Kreuzung Clüverstraße/Friedrichstraße der Asphalt erneuert werden.

Achim - Eigentlich müssten Freitag schon die Arbeiten an der Borsteler Landstraße beginnen. Die Asphaltfahrbahn im Abschnitt zwischen Kreuzung „Clüverstraße/Friedrichstraße“ und Kreuzung „Am Freibad/ Leipziger Straße“ soll im Auftrag der Stadt Achim erneuert werden.

Das dürfte laut Mitteilung der Bauabteilung im Rathaus bis 9. September dauern. Entwässerungsrinnen und Radweg werden bei der Sanierung der schadhaften Fahrbahnoberfläche gleich mit angepasst.

Während der Bauzeit bleibt die Borsteler Landstraße in Höhe der Kindertagesstätte „Achimer Schlaumäuse“ halbseitig in Richtung Borstel für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt weiter mit. Die Fahrbahn in Richtung Innenstadt Achim ist frei. Eine Umleitung führt über die Dresdener Straße.

Anlieger werden ihre Grundstücke im Bereich der Baustelle weiter erreichen können, aber vielleicht auf etwas anders, heißt es in der Ankündigung. Sollte die Erreichbarkeit während der Bauphase einmal nicht möglich sein, würden die Betroffenen rechtzeitig per Wurfzettel von den Baufirmen informiert.

Die Kita Schlaumäuse sei dauerhaft über die Magdeburger Straße anfahrbar.

„Es werden alle Anstrengungen unternommen, die Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten“, verspricht die Stadtverwaltung. Sie hofft auf Verständnis dafür, dass sich Störungen nicht ganz vermeiden lassen werden.

Für Fragen und Anregungen steht Andrea Daske aus der Stadtverwaltung unter Telefon 04202-9160-519 oder a.daske@stadt.achim.de zur Verfügung.