Bibliotheksleiter Dr. Stephan Leenen stellt seinen neuen Krimi „Der Tibeter“ vor

Achim - „Der Tibeter“ heißt der vierte Kriminalroman von Dr. Stephan Leenen, aus dem der Leiter der Stadtbibliothek auf Einladung des Fördervereins am Donnerstag, 18. Oktober, liest.

„Mich hat Sprache schon immer begeistert, besonders die Möglichkeiten, Sachverhalte ganz unterschiedlich auszudrücken und in der Literatur Szenen zu beschreiben, die den Leser in die Story hineinziehen“, erklärt Leenen. Er schreibe bereits seit vielen Jahren, und das Spielen mit verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten fasziniere ihn immer noch.

„Ich habe schon verschiedene Geschichten verfasst, aber nie veröffentlicht. Dann traten in einem Buch, das mein erster Krimi wurde, auf einmal die beiden Hauptkommissare auf. Mit den beiden lebe ich innerlich quasi in einer Art WG. Bis jetzt ist noch keiner von ihnen ausgezogen, und so geht das immer weiter“, berichtet Stephan Leenen schmunzelnd.

In jedem Buch hätten sich die beiden Charaktere und ihre gemeinsame Geschichte weiterentwickelt. „Es ist manchmal wie ein innerer Dialog, wenn eine neue Szene entsteht, oder ein neuer Fall in seinem Kopf Gestalt annimmt.“

In dem vierten Krimi geht es nun um Tibet. Auslöser für die Fälle der Protagonisten seien oft Zeitungsmeldungen, die Leenen schockierten, aber auch neugierig machten. Im aktuellen Fall sind das der Konflikt zwischen China und Tibet und als spezifische Besonderheit der Buddhismus, der in dem Konflikt eine wichtige Rolle spielt. „Die Zeitungen sind schnelllebig, aber die Themen sind, wenn sie aus den Schlagzeilen verschwunden sind, nicht weg. Und dann fangen meine Recherchen an“, so Leenen. Die realen Geschehnisse bilden im „Tibeter“ den Hintergrund der Story, die so vielleicht auch hätte wirklich stattfinden können.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Achim. Der Eintritt beträgt sieben Euro und bei telefonischer Voranmeldung unter 04202 / 91 60 533 fünf Euro.