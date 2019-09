Achim beschreitet Sonderweg

Rat lehnt Gründung einer kreisweiten Klimaschutzagentur bei Stimmengleichheit ab

Achim - Von Lisa Duncan. Will die Stadt Achim dazu beitragen, gemeinsam mit anderen Kommunen eine Klimaschutzagentur im Landkreis Verden zu gründen? Nein, lautete die Antwort des Achimer Rats, der den Beschlussvorschlag um Haaresbreite (bei Stimmengleichheit) ablehnte. Bis es am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung zu diesem Ergebnis kam, lieferten sich die Fraktionen eine erbitterte, in Teilen zähe Diskussion.