Achim bekommt anderes Gesicht

Von: Michael Mix

Das Gelände der 2011 geschlossenen Brotfabrik Lieken ist nicht wiederzuerkennen. Eindrucksvolle Hochbauten geben dem Gebiet nördlich des Bahnhofs ein neues Gepräge. © Mix

Achim – Achims neue Stadtsilhouette nimmt mit den Hochbauten auf dem Lieken-Gelände Gestalt an. Aber auch im Schatten der neuen Gebäude, in denen schon bald unter anderem die Kreissparkasse, der Drogeriediscounter Rossmann sowie eine Bäckereifiliale samt Café von Sammann residieren werden, sind umwälzende Entwicklungen im Gange oder zumindest geplant.

Das Gebiet rund um den Achimer Bahnhof, das im Rathaus als „nördliche Innenstadt“ bezeichnet wird, bekommt ein ganz neues Gesicht, wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung in der Verwaltung, und Projektleiter Andreas Gräfe am Donnerstag Pressevertretern bei einem Rundgang durch das sich stark wandelnde Viertel zeigten und erläuterten.

Erste Station war das ehemalige Postgrundstück. Dieses hatte die Stadt zwischenzeitlich erworben mit dem Ziel, es an einen Investor weiterzukaufen. „Das haben wir mit einem leichten Gewinn geschafft“, informierte Gräfe. Die Hegemann-Gruppe aus Bremen wolle auf dem Areal, für das der Stadtrat vor Kurzem den Bebauungsplan geändert hat, ein vierstöckiges Geschäfts- und Wohnhaus errichten. Ins Erdgeschoss mit zum Teil arkadenartiger Außengestaltung ziehen dem Stadtplaner zufolge die Waldheim-Werkstätten ein, darüber sind Arztpraxen und Büros vorgesehen und nach hinten hin zwölf Wohnungen. „Das Gebäude soll auch einen Gegenpol zu den Hochhäusern im Lieken-Quartier bilden“, merkte Bürgermeister Ditzfeld an.

Auf den benachbarten Grundstücken der Pizzeria und an der Kleinen Bahnhofstraße 8 wird sich ebenfalls in naher Zukunft ein anderes Bild bieten. Wie Gräfe berichtete, will Buhlmann-Immobilien aus Bremen dort Neubauten mit insgesamt rund 25 Wohnungen schaffen, entlang der Straße Zum Achimer Bahnhof sei auch eine gewerbliche Nutzung geplant.

Ortstermin am künftigen ZOB am Nordausgang des Tunnels mit Rainer Ditzfeld, Andreas Gräfe und Steffen Zorn. © -

Die Verantwortlichen im Rathaus freuen sich darüber, dass das Engagement der Stadt „nun auch private Investitionen zur Folge hat“. Damit gelinge es hoffentlich, die etwas ins Hintertreffen geratene Verbindungsstrecke zur Innenstadt deutlich aufzuwerten.

Die Mobilitätsstation soll an der Einmündung der neuen Königsworther Straße auf die Gaswerkstraße entstehen. © -

Einen Wermutstropfen fand der Bürgermeister allerdings mit Blick auf das Bahnhofsgebäude. „Es wäre schön gewesen, wenn wir das hätten erwerben können. Daraus hätte man auch was machen können“, sagte Ditzfeld, aber leider sei die „mitten drin liegende“ Immobilie von der Bahn an einen Privatmann gegangen.

Nördlich der Gleise, direkt am Tunnelausgang, soll „möglichst im Frühjahr“ mit dem Bau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) begonnen werden, teilte Fachbereichsleiter Zorn mit. Vier Haltebuchten, davon zwei für Gelenkbusse, sowie zwei Boxen für die Bürgerbusse seien geplant. Die Anlage, die dem Durchgangsverkehr auf der Gaswerkstraße ein Ende bereitet und Ende 2023 fertig sein soll, kostet Zorn zufolge rund zwei Millionen Euro, 80 Prozent davon trägt das Land Niedersachsen.

Andreas Gräfe wies in diesem Zusammenhang auf die finanzielle Dimension und Ausgestaltung des gesamten Projekts hin. „Die Stadt investiert in die nördliche Innenstadt drei Millionen Euro, dazu kommen sechs Millionen Euro Städtebaufördermittel von Bund und Land. Mit diesen neun Millionen Euro öffentlicher Mittel werden 70 Millionen Euro an privaten Investitionen angestoßen.“

Ein Großteil des Geldes fließt in den Bau von insgesamt 170 Wohnungen durch die Bremische Volksbank, W&S und weitere Investoren. 20 Prozent davon werden öffentlich gefördert, dort gebe es eine gedeckelte Kaltmiete von 7,80 Euro pro Quadratmeter, erinnerte Zorn an einen Ratsbeschluss.

Das alte Postgebäude wird abgerissen. © -

„Das Quartier wird autoarm“, leitete Gräfe zu einem anderen wichtigen Aspekt des Vorhabens über. In der Mobilitätsstation, die an der Einmündung der neuen, zum Teil schon angelegten Königsworther Straße auf die Gaswerkstraße entsteht, werde es 100 Stellplätze für die Bewohner des Viertels geben. Weitere 100 sollen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Die Mobilitätsstation, die mit E-Ladesäulen, Carsharing-Angebot und Toiletten ausgestattet werde, bekomme oben drauf eine von einer Bremer Genossenschaft betriebene Fotovoltaikanlage, die auch dem benachbarten, schon im Bau befindlichen städtischen Kindergarten Strom liefere. Die übrige Energieversorgung des Quartiers, das in zwei Jahren weitgehend fertig sein soll. erfolge über Fernwärme, „hoffentlich bald aus erneuerbaren Quellen“, fügte Zorn hinzu.

Zum Konzept für ein klimaneutrales Viertel gehört auch eine weitere Radstation am Nordausgang des Tunnels. „Der Bahnhof soll zentrale Umsteigestelle werden.“

Der geplante markante Neubau auf dem Postgrundstück. © -

Weitere Wohnungen, aber auch Gewerbe könnten westlich der Lerchenstraße Platz haben. Dort befänden sich „zwei Flurstücke, insgesamt 15 000 Quadratmeter“, im Eigentum der Stadt, die diese Flächen aber veräußern wolle, teilte Gräfe weiter mit.

Aber es wird doch auch noch ein Grundstück für die Grundschule, die vom engen Paulsberg weg soll, benötigt? „Da reden wir mal später drüber. Aber im vorderen Bereich, nahe der Bahnstrecke, könnte die neue Schule hinkommen“, antwortete Bürgermeister Ditzfeld.

„In Achim passiert was“, bilanzierte Projektleiter Gräfe am Ende des informativen Rundgangs. „Es macht Spaß, das zu begleiten.“