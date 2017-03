Sechs Verletzte nach schwerem Unfall auf der A27

In diesem Wrack war eine fünfköpfige Familie unterwegs. Alle Insassen wurden verletzt.

Achim/A27 - Von Christian Butt. Für eine junge Familie endete am Samstagnachmittag eine Urlaubsreise noch bevor sie den Flughafen Hannover erreichte. Auf der Autobahn 27 war sie in einen schweren Unfall verwickelt. Die zwei Eltern und ihre drei Kinder waren in einem VW Sharan unterwegs.

Nach dem Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung (120 km/h) hinter dem Bremer Kreuz gab der Fahrer einer Mercedes E-Klasse Gas. Laut Zeugen beschleunigte er sein Fahrzeug sehr schnell und überholte mehrere Fahrzeuge. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links auf den Hauptfahrstreifen.

Dort touchierte der Mercedes den viel langsam fahrenden Sharan. Dieser überschlug sich, blieb auf dem Dach liegen und rutschte über den Beton. Der Mercedes rammte die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die Tachonadel blieb bei 240 Stundenkilometern stehen.

Erste Berichte, nachdem Menschen in dem Wrack eingeklemmt seien, bestätigten sich nicht. Die Achimer Feuerwehr streute Betriebsstoffe ab und half dabei, die Fahrbahn von den Trümmerteilen zu reinigen. Über mehrere Hundert Meter lagen Glassplitter und Fahrzeugteile.

Beteiligte teils schwer verletzt

Der Rettungsdienst löste einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (Manv) aus. Neben mehreren Notärzten und Rettungswagen flog auch ein Hubschrauber die Einsatzstelle an. Drei Erwachsene und drei Kinder mussten behandelt und mit teils schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gefahren oder geflogen werden.

Schwerer Unfall auf der A27 bei Achim: Sechs Verletzte Zur Fotostrecke

Die Autobahn 27 musste für die Rettungs- und Bergearbeiten für zwei Stunden zwischen dem Bremer Kreuz und Achim-Nord voll gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Ungefähre Unfallstelle