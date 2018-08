Ausschuss vertagt Antrag zum Wochenmarkt

Wenn an Markttagen der Fleischerwagen parkt

Achim - Von Lisa Duncan. Wer am Dienstagabend die Debatte im Planungsausschuss verfolgte, konnte sich plötzlich in einem Déjà-Vu wiederfinden: Ein Antrag der Grünen-Fraktion thematisierte die Anordnung des Wochenmarkts. Jedoch stieß die Idee, eine politische Arbeitsgruppe zur Aufenthaltsqualität und Marktanordnung in der Innenstadt zu gründen, bei den anderen Fraktionen nicht auf Gegenliebe.