Achim auf historischen Wegen entdecken

Die Gästeführerinnen freuen sich auf ihre neue Touren: (von links) Maren Knüppel, Silke Fronzek und Elke Gerbers präsentieren das Faltblatt „Stadtführungen 2023“. © Tourist-Information

Achim – Mit einem vielfältigen Programm an Stadt- und Themenführungen startet die Tourist-Information Achim gemeinsam mit den Achimer Gästeführerinnen in die Saison. Kürzlich haben sie den neuen Flyer „Stadtführungen 2023“ vorgestellt. Das Faltblatt beinhaltet laut einer Pressemitteilung der Tourist-Info neben dem Angebot an Gruppenführungen, die zum Wunschtermin buchbar sind, auch alle Termine der öffentlichen Führungen.

Da wäre beispielsweise ein unterhaltsamer Rundgang mit „Anna, der Frau vom Zigarrenmacher“. Bei der Führung mit dem Titel „Von Buden, Bauchbinden und Pafferei – als der Blaue Montag noch gefeiert wurde“ dreht sich alles um das Leben der Zigarrenmacher. Termine sind am 12. Mai und 18. August, jeweils um 17 Uhr.

Während der klassischen Stadtführung „Honigkuchen und Zigarren“ erfahren die Teilnehmenden alles Wissenswerte rund um Achim und dessen Geschichte. So wird dort das Geheimnis gelüftet, woher der Name der Hexentreppe stammt. Die Führungen finden am 26. Mai und 22. September jeweils ab 17 Uhr statt.

So manche amüsante Episode aus ihrem Leben um die Jahrhundertwende verrät die „Achimer Landhebamme Thea“ hinter vorgehaltener Hand bei dem vergnüglichen Rundgang „Von Hebammen und liederlichen Frauenzimmern …“. Start der Führung ist am 30. Juni um 17 Uhr.

Durch das alte Dorf Achim verläuft ein Spaziergang zum Thema „Höfe, Scheunen und ein Eulenloch“. „Magd Berta“ erklärt am 16. Juni ab 17 Uhr alles Wissenswerte rund um die Entwicklung vom Bauerndorf zur Stadt.

„Dampfkarussell, Langfinger und Kinderkram“ ist der Titel der Stadtführung speziell für Kinder von sieben bis zehn Jahren, die in den Sommerferien stattfindet. Die Gästeführerin schlüpft in die Rolle von „Anna, der Frau vom Zigarrenmacher“ und erzählt auf spannende und anschauliche Art und Weise am 4. August ab 11 Uhr aus der „alten Zeit“.

In die Innenräume der imposanten St.-Laurentius-Kirche hinein geht es unter fachkundiger Begleitung bei der Führung „Kirche, Kanzel, Kunst – und die Romanze zwischen Arzt und Königin“ ab 8. Juli ab 11 Uhr.

Wie sah die heutige Innenstadt Achims 1899 aus? Und was gibt es über die damaligen Gebäude an der Obernstraße zu erzählen? Diese Fragen werden beantwortet bei der Führung „Achim zur Jahrhundertwende – Ein Umbruch“ mit „Bürgerin Gesine“ im Gewand. Termin ist am 1. September, 17 Uhr.

Der Rundgang mit Nachtwächterin „Martha van Acheim“ findet nicht nur in der dunklen Jahreszeit statt, sondern auch gleich zum Saisonauftakt. Die Nachtwächterin nimmt alle Interessierten am 21. April, 21. Juli, 13. Oktober, 10. November und 15. Dezember um 17.02 Uhr mit auf ihre Tour und erzählt dabei Spannendes aus der Achimer Geschichte und Gegenwart.