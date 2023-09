Amandus Seekamp eröffnet Fahrradhaus in den ehemaligen „KiSebA“-Räumen in Achim

Von: Dennis Bartz

Teilen

Wollen die Menschen mobil machen: Mitarbeiter Peter Kurzhals (links) und Inhaber Amandus Seekamp. © Bartz

Achim – Es geht Schlag auf Schlag in den Geschäftsräumen von Hausnummer 25 an der Straße Zum Achimer Bahnhof. Der letzte Lego-Stein des Umzugs von „KiSebA“ an den Gieschen-Kreisel (wir berichteten) ist gerade erst verschwunden, da eröffnet dort bereits das nächste Geschäft. Und dort treffen Achimer auf einen alten Bekannten.

Amandus Seekamp, ehemaliger Mitinhaber und Geschäftsführer der fünf BMW-Autohäuser in Cuxhaven, Delmenhorst, Diepholz, Syke und Achim ist 15 Jahre nach der Insolvenz des Familienunternehmens zurück und möchte sich nun mit voller Kraft wieder seinem Steckenpferd widmen: dem Handel mit Mobilität.

Doch anstatt auf vier Räder konzentriert er sich nur noch auf zwei. „Aus ,Freude am Fahren‘ wird also ,Freude am Radeln‘“, erklärt Seekamp am Tag der Eröffnung seines Fahrradhauses, das Innen im Industrielook gehalten ist.

Nachdem Seekamp 2008 zunächst für mehrere Jahre nach London gegangen war und sich zuletzt als Personal- und Unternehmensberater mit einer eigenen Consulting-Firma in Deutschland einen Namen gemacht hat, widmet er sich nun zusätzlich dem Handel und der Reparatur von mittel- und hochpreisigen Bikes der Marken Hawk, Kettler, NOX, Rotwild und Tout Terrain. „Ich habe richtig Bock auf diesen Laden“, erklärt der 61-Jährige, der drei Mitarbeiter eingestellt hat: Peter Kurzhals, Ingo Heitmann und Peter Roßkothen. Weitere sollen spätestens dann folgen, wenn Amandus Seekamp wie vorgesehen eines Tages einen zweiten Standort in Verden eröffnet.

Der 61-Jährige knüpft mit dem Fahrradhaus an die Unternehmensgeschichte seiner Familie an: Bereits 1931 gründete Seekamps Großvater, der wie er den Vornamen Amandus trug, einen Zweiradhandel mit Fahrrädern und Motorrollern, aus dem sich dann über mehr als sieben Jahrzehnte der BMW-Händler mit weit mehr als 100 Mitarbeitern entwickelt hatte. „Dass ich einmal aus den Ursprüngen der Firma ein neues Unternehmen gründe, ist schon eine besondere Geschichte“, findet Seekamp, der frühere Kunden kontaktiert hat und sich nach eigenen Worten über die vielen positiven Rückmeldungen freut. „Ich habe Anfragen aus verschiedenen Teilen Deutschlands bekommen und werde mit vielen Firmen zusammenarbeiten – aber auch der Privatkunde hier in Achim ist mir wichtig“, betont Seekamp, der mit dem Verkauf hochwertiger Modelle kleiner Manufakturen Erfolg haben will. In seinem Fahrradhaus erhalten die Kunden Komfort- und Sporträder, E-Bikes, Cargos (Lastenräder) und Kindertransporträder sowie ausgewähltes Zubehör und Accessoires.

Ist eine Reparatur oder eine Wartung fällig, können Kunden ihre Fahrräder an den jeweiligen Mitarbeiter in dem offenen Werkstatt-Bereich abgeben. „Wir bieten außerdem einen Verleih- und Mietservice für hochwertige Pedelecs, Firmenräder und Mitarbeiterräder über Leasingkonzepte sowie einen Hol- und Bringservice an“, ergänzt Amandus Seekamp, der zudem eine „Cycle-Community“ gründen will.

Interessierten möchte er regelmäßige Veranstaltungs- und Reiseangebote rund um das Radfahren anbieten. „Ich möchte allen Fahrradverrückten ein Zuhause bieten“, betont der Unternehmer, der selbst begeisterter Radler ist: „Off-Road- und Fahrertrainings machen Lust darauf, auch mal abseits der gewohnten Pfade in die Pedale zu treten und neue sportliche Seiten an sich zu entdecken.“

Zusätzlich plant Amandus Seekamp bereits Erlebnistouren und eher ruhigere Radwanderungen in Kooperation mit einem Reisebüro.

Das Fahrradhaus ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, außerdem samstags von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.seekamp.de.