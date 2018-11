Abwasser wird ab Januar um 24 Cent teurer

Klärschlammentsorgung kostet

Achim - Von Sandra Bischoff. Die Schmutzwassergebühren steigen zum 1. Januar von derzeit 2,40 Euro pro Kubikmeter auf 2,64 Euro. Dafür hat sich der Betriebsausschuss Abwasserbeseitigung in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen und gleichzeitig auch eine rückwirkende Änderung der Satzung empfohlen, weil es in der Vergangenheit unter anderem zu fehlerhaften Gebührenbescheiden gekommen war. Nun muss noch der Rat zustimmen.