Abwassergebühren steigen

achim - Haushalte in Achim müssen 2019 mit höheren Kosten rechnen. Die Schmutzwassergebühren steigen zum 1. Januar von 2,40 Euro pro Kubikmeter auf 2,64 Euro. Dafür hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 2018 einhellig gestimmt.

Die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen wird deutlich teurer, von 29,60 auf 50,40 Euro pro Kubikmeter klettert der Gebührensatz. Und wer Schmutzwasser in abflusslosen Sammelgruben auffängt, muss für die Entsorgung statt 18,70 nun 37,70 Euro zahlen. Die Niederschlagswassergebühr sinkt hingegen von 0,85 Euro pro Quadratmeter Bemessungsfläche auf 0,58.

Als Grund für die Gebührenerhöhungen führte Uwe Schmoecker, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, unter anderem die gestiegenen Kosten für die Klärschlamm-Entsorgung an. Die wird nach seinen Angaben mit rund 400 000 Euro pro Jahr doppelt so teuer wie bisher. Wie berichtet, muss der kupferhaltige Klärschlamm laut EU-Richtlinien spätestens ab 2029 in eigens dafür gebauten Monoanlagen verbrannt werden. Bis dahin soll er in einem Zwischenlager landen.

Der Rat verlängerte zudem die Veränderungssperre für die Innenstadt zwischen der Obernstraße, der Herbergstraße und der Achimer Brückenstraße um ein Jahr, um dort Spielhallen und andere unerwünschte Vergnügungsstätten auszuschließen. Mit einer Bebauungsplanänderung will die Stadt in diesem Kernbereich der Fußgängerzone größere Ladenflächen, mehr Wohnungen und insgesamt ein attraktiveres Erscheinungsbild ermöglichen.

Den Ausbau der Allhornstraße samt Anlage eines Regenwasserkanals beschloss der Rat bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme von Paul Brandt (SPD). Er hielt es nicht für vertretbar, dass dort schon lange wohnende Anlieger erheblich mit zur Kasse gebeten werden.

Ein Anwohner der Straße Am Oertel forderte in der Sitzung mit Nachdruck den raschen Ausbau dieser Sackgasse am Stadtwald. Große Staubwolken oder Pfützen nervten dort gewaltig. „Wir fühlen uns als Bürger zweiter Klasse“, äußerte der Mann.

Mit 23:13 Stimmen verabschiedete der Rat eine neugefasste Baumschutzsatzung, die mehr Ausnahmeregelungen zulässt. Ein 6 000 Euro pro Jahr teures Förderprogramm der Stadt „zur Aufwertung der Grünanlagen auf Privatgrundstücken“ befürworteten lediglich Peter Bartram (Grüne) und Ingo Müller (FDP). - mm