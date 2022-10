Abschied vom Tausendsassa: Axel Burmeister stirbt im Alter von 82 Jahren

Von: Dennis Bartz

War eine kulturelle Triebfeder der Stadt Achim: Axel Burmeister. Archivfoto: Mix © Archivfoto: Mix

Achim – Die Stadttombola des Achimer Rotary Clubs bleibt für immer eng mit dem Namen ihres Ideengebers Axel Burmeister verbunden. Durch die Einnahmen aus dem Losverkauf konnten die Rotarier seit 2007 bereits lokale und regionale Projekte mit mehr als 250 000 Euro unterstützen. In Kürze startet eine weitere Auflage der beliebten Aktion – zum ersten Mal ohne ihren Initiator. Denn Axel Burmeister verstarb am vergangenen Mittwoch im Alter von 82 Jahren.

Die Stadt Achim legt anlässlich des Todes von Axel Burmeister ab dem morgigen Mittwoch, 26. Oktober, bis zum 9. November ein Kondolenzbuch im Rathaus aus, in das sich alle um ihn trauernden Bürgerinnen und Bürger während der Öffnungszeiten eintragen können.

Kaum ein Achimer hatte in seiner Freizeit mehr für diese Stadt getan als der unternehmungslustige Seemann, der außer der Antarktis jeden Erdteil aus eigener Anschauung kannte. Axel Burmeister galt als Tausendsassa und Multiorganisator. So stellte er in Achim verschiedene Feste auf die Beine, holte das Glockenspiel in die Stadt und gründete eben 2007 die Rotary-Stadttombola. Wegen seiner Verdienste um das Gemeinwohl wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Das in Hannover geborene und an der Weser in Bremen aufgewachsene Kriegskind entwickelte schon früh seine Leidenschaft für das maritime Element und begann nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Seemann auf der „Schulschiff Deutschland“. 1961 erwarb der junge Mann das Kapitänspatent. Noch im selben Jahr heiratete er Gerda, die ihm bei vielen seiner Aktivitäten zur Seite stand. Aus der Ehe gingen die Söhne Thomas und Jörn hervor sowie Tochter Kirsten, die schon mit einem halben Jahr starb. 1966 zog die Familie ins neugebaute Haus an der Bruchstraße in Achim.

Als Mitarbeiter von Hapag-Lloyd, wo er auch Personalchef war, landete Burmeister in Ägypten und brachte dort die ersten Airbus-Flieger in die Luft.

In seiner Heimat hob er die „Clipper“ aus der Taufe und schipperte mit Jugendlichen übers Wasser. „Dabei ging es neben dem Erlebnis auf See darum, soziales Verhalten an Bord zu üben“, erklärte der „Lehrmeister“ in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

In den 80er-Jahren eröffnete Axel Burmeister an der Bremer Straße in Achim ein Reisebüro. Nebenher mischte der Kaufmann in der Vereinigung der Selbstständigen mit und machte mit einer bahnbrechenden Idee Furore: 1982 organisierte er das erste Stadtfest in Achim, mit damals bereits 120 Ständen.

In der Folge zog Burmeister auch bis heute legendäre Weihnachtsmärkte, Kunsttage, die Badener Pfingstwiese und das Hafenfest in Uesen auf. Darüber hinaus zählte er zu den Mitbegründern des Achimer Golfclubs und der Handball-Spielgemeinschaft Achim/Baden.

1997 ließ der vielseitig Interessierte, der zwei Jahre zuvor sein Reisebüro verkauft hatte, auf dem Bibliotheksplatz ein Glockenspiel errichten. 2002 gründete er den Fremdenverkehrsverein Altkreis Achim, der später in der Stadtmarketing-Gesellschaft aufging.

Zwischenzeitlich engagierte sich Burmeister im Nahen Osten. „Eines Tages rief mich Außenminister Genscher, der von meinen Kontakten nach Ägypten wusste, zu Hause an und fragte mich, ob ich ein Hilfsprojekt in Palästina leiten könnte“, erinnerte sich Axel Burmeister im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nachdem seine Ehefrau zugestimmt hatte, machte sich der weithin anerkannte Achimer ans Werk. Von 1997 bis 2005 hatte er nach eigenen Worten den Wiederaufbau der Innenstadt von Bethlehem organisiert und den Tourismus angeschoben.

Zurück in der Heimat wollte er sich auch mit damals 65 Jahren nicht zur Ruhe setzen. Axel Burmeister, der seit 1984 dem Rotary-Club angehörte, kam auf die Idee, eine große Wohltätigkeitsveranstaltung aufzuziehen. Sein Vorschlag, eine Stadttombola auszurichten, war nur mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme angenommen worden. Der Erfolg gab ihm Recht.

Denn die Erlöse der bis heute laufenden Tombola, bei der Burmeister zehn Jahre lang der Macher und Motor war, fließen unter anderem der Achimer Tafel zu und unterstützten lange die Berufsfindung der örtlichen Hauptschulabgänger, die auf der „Schulschiff Deutschland“ ein Bewerbungstraining durchliefen.

Axel Burmeister, der mehrfach von den Rotariern die Paul-Harris-Medaille sowie Ehrenpreise der Stadt Achim und des Landes Niedersachsen verliehen bekommen hat, war auch im hohen Alter und trotz angegriffener Gesundheit noch Mitglied des Senioren- und Behindertenbeirats der Stadt.

Ein Leben ohne ehrenamtliches Engagement konnte er sich nicht vorstellen, betonte er anlässlich seines 80. Geburtstags: „Ich hatte immer das Begehren, etwas zu tun, mit dem ich kein Geld verdiene. Du hast Handlungsfreiheit, wenn du nicht abhängig von jemandem bist.“