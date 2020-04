„Abschied nehmen zu können, ist wichtig“

Achim - Von Michael Mix. „Es ist ja sowieso schwierig, wenn ein einem nahestehender Mensch verstorben ist. Dann steht die Zeit still“, sagt Marion Zwilling und denkt dabei an ihre Tochter Vanessa, die 2011 mit 18 Jahren aufgrund einer angeborenen schweren Stoffwechselerkrankung das Leben verlor. Nun, während der Corona-Pandemie, sei auch noch das Abschiednehmen vom geliebten Menschen eingeschränkt. „Angehörige dürfen Verstorbene nicht mehr in der üblichen Weise auf ihrem letzten irdischen Weg begleiten“, erklärt die zertifizierte Trauerbegleiterin.

Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Virus hätten die Behörden strenge Bestimmungen erlassen. „Trauerfeiern sind in Niedersachsen nicht mehr in der Kirche oder Kapelle erlaubt, sondern nur noch auf dem Friedhof, also im Freien“, erläutert Zwilling. Aber auch am Grab müsse Abstand voneinander gehalten werden, dort seien höchstens zehn Personen zugelassen. Beerdigungen dürften laut dem Bundesverband der Bestatter nur noch „im engsten Familien- und Freundeskreis“ stattfinden.

Da bleibe manch einer, der um den Entschlafenen trauert, außen vor. Dabei sei das Ritual der Beisetzung, die Ansprache eines Geistlichen oder anderen Redners, der das Leben des Verstorbenen nachzeichnet, ihn würdigt, das Zusammensein mit Angehörigen in solch einer Situation für viele von unermesslichem Wert. Sie fänden damit in der Trauer Trost und Nähe.

„Wenn jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, zum Ausnahmezustand, den der Tod einer nahestehenden Person mit sich bringt, Erschwernisse dazu kommen, ist das noch belastender“, weiß Marion Zwilling. Mit ihrer Qualifikation könne sie Betroffenen zur Seite stehen, sagt das Mitglied des Bundesverbands Trauerbegleitung und stellvertretende Vorsitzende des Kinderhospizes Löwenherz in Syke. „Menschen, die in ihrer Trauer Hilfe benötigen, können mich unter der Nummer 04202/9101474 anrufen.“

Sie biete Gespräche am Telefon an, aber auch über ein Videoportal. Die hauptsächlich von Ärzten genutzte Online-Plattform sei absolut sicher, da dringe nichts nach draußen, und es würden keinerlei Daten gespeichert, versichert Zwilling.

Ein Trauerfall bedeute immer einen Einschnitt im Leben der Hinterbliebenen. Viele fühlten sich nach dem Verlust des Partners oder eines anderen nahen Angehörigen einsam und allein, wüssten oft nicht, wie sie den Alltag gestalten sollen, weiß Zwilling, die auch dem Hospizverein Achim angehört. Manch einer sei in dieser Lage unsicher, suche Antworten auf bohrende Fragen. „Ich trauere jetzt schon mehr als ein Jahr, ist das normal?“, nennt Zwilling ein Beispiel und betont: „Trauer ist individuell.“

Viele seien froh, über derlei Fragen sprechen zu können. „Sie haben oft niemanden. Und jetzt kommen noch zusätzliche Ängste dazu.“

Das Thema zu tabuisieren, zu versuchen, es gleichsam wegzusperren, hält Marion Zwilling für wenig zielführend. „Es ist für die Trauerarbeit ganz wichtig, dass man den Tod begreift.“