Turnhallentorso birgt teure Altlasten - der Abriss läuft

Ottersberg - Von Lisa Duncan. Der Greifarm des Baggers senkt und hebt sich, um Metallteile möglichst präzise zu trennen und in Containern und Schutthaufen aufzuschichten. Dahinter das bereits an einigen Stellen zum Gerippe ausgehöhlte Turnhallengebäude. Auf dem Gelände der alten Schulturnhalle hinter der Wümmeschule herrscht Endzeitstimmung. Seit drei Wochen ist der Abriss des 60er-Jahre-Baus im Gange. Laut Heiko Szczesny, Projektleiter Bau beim Flecken Ottersberg, ist es zunächst notwendig gewesen, die Schadstoffe aus der Bausubstanz zu entnehmen.

Allein 75.000 Euro der rund 100.000 Euro Gesamtkosten für den Abriss entfielen auf die Schadstoffentsorgung, so Szczesny. „Enthalten in diesen 100.000 Euro ist auch eine prognostizierte Gutschrift für den Stahl von knapp 10.000 Euro. Hier lohnt sich das Entsorgen für den Flecken“, sagt der Bauprojektleiter.

In den Osterferien war der Abriss mit der Trennung der Hausanschlüsse (Fernwärme, Wasser, Strom) vorbereitet worden. Die Schadstoffe entnahmen Arbeiter der beauftragten Abrissfirma überwiegend in Handarbeit, am Mittwoch begannen sie mit dem Maschinenabriss.

+ Pissoir in der Ruine: Die Schultoiletten sind noch vorhanden. © Duncan

Erbaut wurde die Turnhalle 1965, damals noch mit Flachdach. Erst ein Sturmschaden Mitte der 1980er-Jahre, der eine Dachsanierung nach sich zog, verlieh der Sporthalle schließlich ihr charakteristisches Äußeres mit den drei Spitzdächern.

+ Mit dem Greifarm des Baggers sortiert ein Mitarbeiter der Abrissfirma Metallsorten. © Duncan

Schon lange galt das Haus als nicht mehr für den Sportbetrieb geeignet. Das Problem: „Das Gebäude hat keine ausreichende Gründung. Eine Untersuchung ergab, dass es zur Wümme hin im Laufe der Zeit um etwa neun Zentimeter abgesackt ist“, erklärt Szczesny.

+ Der Blick von der gegenüberliegenden Wümmeschule auf zusammengekrachte Gebäudeteile und Säcke voller Schadstoffe, darunter auch Asbestplatten. © Duncan

2015 hatte der Gemeinderat Ottersberg beschlossen, das Haus abzureißen. Zuletzt hatte es bis Herbst 2018 die Kleiderkammer Ottersberg für Flüchtlinge und andere Bedürftige beherbergt. Die Ehrenamtlichen sind derzeit nicht aktiv – mangels Bleibe, denn der Flecken konnte bislang keine Alternative anbieten. Eine Sanierung der Wümme-Schulturnhalle verwarf der Flecken ebenfalls. „Das hätte eine ganze Menge Geld gekostet“, sagt Heiko Szczesny. Zudem sei die Halle auf Dauer zu klein gewesen.

+ Achtung, Einsturzgefahr! Das war einmal der rechte Treppenaufgang. © Duncan

Bereits 2017 war der Neubau in Sichtweite zur Schule, direkt am Otterbad, eingeweiht worden – samt umstrittener Holzfassade in nachgegrautem Silberton, „übrigens Douglasienholz aus Narthauen“, so Szczesny.

+ Der bald frei werdende Blick lässt sich bereits erahnen. Mittig war bis vor Kurzem die Kleiderkammer untergebracht. © Duncan

Weil die neue Sporthalle ins Überflutungsgebiet der Wümme reinragt, verpflichtete sich der Flecken, Ausgleichsflächen zu schaffen. Eine Graft zwischen alter und neuer Turnhalle erfüllt dieses Soll bereits zur Hälfte. Eine weitere Wümme-Ausbuchtung soll nach dem Abriss des Altgebäudes auf dem einstigen Turnhallengelände entstehen. Vom Fenster des Gymnasiums aus wird die kommende Veränderung vorstellbar: „Was für ein neuer Blick auf die Landschaft“, schwärmt Szczesny. Ein Neubau sei dort nicht geplant. Laut Sczcesny ist dort vielmehr ein „Außenklassenzimmer“ angedacht. Zu den Erweiterungsplänen des Fleckens für die Schule zähle zudem die Idee, das Flachdach in der Mitte aufzustocken, sagt er.

Mit Ende der Sommerferien soll der Abbruch beendet sein. „Zum neuen Schuljahr steht eventuell noch ein Rest an Materialabfuhr an – wenn jetzt nichts dazwischenkommt“, bemerkt Szczesny.

Schadstoffe im Bau

Zu den verbauten Schadstoffen zählen Dachplatten aus Asbest, Isolierung aus Mineralwolle sowie „Teerpappe“. „Im Wesentlichen Dämmstoffe mit krebserregenden Fasern, die im letzten Jahrhundert standardmäßig verbaut wurden, sowie asbesthaltige Baustoffe. Hier im Dach- und Fassadenbereich, aber auch in Fußbodenbelägen“, sagt Szczesny. Vorab war im Auftrag des Fleckens ein Schadstoffkataster erstellt worden. Containerweise werden die Schadstoffe zu einer Mülldeponie gebracht.