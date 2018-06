Abriss vom Tisch – Stadtcafé sichert sich „Sahnestück“

Überraschung: Bäckereibetrieb zieht für zehn Jahre in Geschäftshaus am Glockenspiel

+ In das weitgehend verwaiste Wohn- und Geschäftshaus am Bibliotheksplatz zieht bald wieder Leben ein. Im Spätherbst will Garde dort im Erdgeschoss ein modernes Stadtcafé eröffnen. Allerdings könnte das die geplante Stadtentwicklung blockieren. - Fotos: Mix

achim - Von Michael Mix. An einer der besten Adressen in der Achimer Innenstadt, dem früheren Nientkewitz-Gebäude, wird schon bald wieder Leben einkehren. Im Erdgeschoss des derzeit weitgehend leerstehenden markanten Wohn- und Geschäftshauses unweit des Glockenspiels und direkt am Bibliotheksplatz will die Achimer Bäckerei Garde noch in diesem Jahr eine große Filiale mit Café eröffnen. Der geplante Abriss des 2015 von der Immobilienfirma Müller und Bremermann ersteigerten Objekts und der vorgesehene Neubau an gleicher Stelle mit attraktiven Flächen für Gastronomie und Einzelhandel, der der Entwicklung der City neuen Schub verleihen sollte, ist damit allerdings für längere Zeit vom Tisch.