Abriss des Brandhauses ist wahrscheinlich

Von: Michael Mix

Ob das stark zerstörte historische Gebäude noch zu retten ist, soll kommende Woche geklärt werden. © mix

Achim – Der Brand des historischen Hauses inmitten der Fußgängerzone ist in Achim weiterhin Stadtgespräch. Immer wieder bleiben Passanten vor dem erheblich beschädigten Gebäude mit einer Apotheke im Erdgeschoss und insgesamt drei Wohnungen in den beiden Obergeschossen und dem davor liegenden Schuttberg direkt gegenüber vom Rathaus stehen, schütteln den Kopf.

Die Schaulustigen blicken auf eine offene Seitenfront der halben Ruine, einen weitgehend nackten, rußgeschwärzten Dachstuhl, herunterbaumelnde, zerfetzte Bauteile. Noch immer liegt Brandgeruch in der Luft. „Immerhin wurde zum Glück kein Bewohner verletzt“, ist zu hören.

Alle, die im Haus waren, hatten sich Dienstag früh, als zu nachtschlafender Zeit gegen 4.20 Uhr das Feuer von brennenden Mülltonnen aus auf das Gebäude übergriff und sich bis zum Dach hochfraß und ein Mieter dies dem Vernehmen nach bemerkte und Alarm schlug, rechtzeitig ins Freie retten können. Die Polizei geht weiter von Brandstiftung aus. Der Schaden infolge des wütenden Flammenmeers ist immens, die Tage des weitgehend zerstörten Hauses von 1911 sind vermutlich gezählt. Das für das nächste Wochenende geplante Stadtfest soll dennoch stattfinden.

„Es ist ein Jammer, was da passiert ist“, sagt Annika Reineberg, Geschäftsführerin von Wallhaus-Immobilien, die das Objekt wie auch die benachbarte Marktpassage und die dortigen Wohnungen im Auftrag einer Hamburger Eigentümergemeinschaft verwaltet und betreut, auf Nachfrage. Die beste Nachricht im Zusammenhang mit dem von sieben Feuerwehren bekämpften Großbrand sei wohl, dass alle Bewohner des Hauses das Unglück körperlich unversehrt überstanden und auch vorübergehend eine Bleibe gefunden hätten, vorerst bei Freunden oder Verwandten untergekommen seien. Hab und Gut, nicht zuletzt auch wertvolle ideelle Erinnerungsstücke, haben sie jedoch vielfach verloren.

Entgegen anderslautenden Berichten nach dem Brand, in denen von 20 und mehr Betroffenen die Rede war, wohnten laut Reineberg sechs Menschen in dem Gebäude. Die genannte größere Personenzahl habe das sogleich in der Frühe vom Bürgermeister zur Verfügung gestellte Ausweichquartier im Ratssaal bis in den Nachmittag hinein in Anspruch genommen. „Da waren auch Leute aus dem rückwärtigen Nachbargebäude dabei“, informiert Annika Reineberg. Denn die Wohnungen an der Obernstraße 47a, Teil des alten Bettenhauses des einstigen Hotels „Stadt Bremen“, seien aufgrund des Feuers, der Rauchentwicklung und weil Strom und Wasser hätten abgestellt werden müssen, ebenfalls geräumt worden. „Am nächsten Tag durften die nicht direkt vom Brand Betroffenen aber alle wieder nach Hause.“

Beruflich hängen Apotheker Kay Wolff und seine mehr als 20 Beschäftigten bis auf Weiteres in der Luft. Denn ob und wo es mit der vom Feuer und dem Löschwasser verwüsteten Paulsberg-Apotheke am Markt weitergeht, zählt mit zu den offenen Fragen.

„Wir befürchten, dass das Haus abgerissen werden muss“, sagt Verwalterin Reineberg. Flammen und Ruß hätten ihre Spuren hinterlassen. Darüber hinaus sei für die Brandbekämpfung ein massiver Einsatz erforderlich gewesen. „Das Dach musste mit einem Bagger aufgerissen werden, um an die Glutnester herankommen zu können.“ Womöglich sei nun die Statik des mehr als 100 Jahre alten, nicht denkmalgeschützten Gebäudes beeinträchtigt. Das Feuer, das Wasser, der Bagger hätten „starke Schäden“ verursacht.

Zu Beginn der kommenden Woche nähmen Sachverständige und Versicherungsexperten die Brandstelle unter die Lupe. „Dann dürfte klar sein, ob es sich um einen Totalschaden handelt“, sagt Annika Reineberg.

Die Bremer Maklerin hofft, dass das Unglücksgelände nach dem Besuch der Brandspezialisten in jedem Fall rasch aufgeräumt werden kann. „Es geht ja auch darum, lose herabhängende Teile, etwa Dachpfannen, zu sichern. Stellen Sie sich mal vor, es stürmt hier plötzlich“, fügt Reineberg hinzu.

Die Polizei hält nach wie vor Brandstiftung für die wahrscheinlichste Ursache des Infernos in der Achimer Innenstadt. Allein schon die Tatsache, dass es Dienstag früh innerhalb von wenigen Minuten an dicht beieinander liegenden Orten gebrannt habe, spreche dafür, erklärt Sarah Schlierkamp auf Nachfrage. Die Sprecherin der Polizeiinspektion Verden / Osterholz verweist auf den nahezu zeitgleichen Mülltonnenbrand auf dem Gelände des Parkhauses am Kasch, den die Feuerwehr zum Glück schnell habe löschen können. Hinweise auf Brandbeschleuniger gebe es allerdings nicht.

„Die Spurensuche ist relativ gering ausgefallen“, berichtet Schlierkamp. Das liege zum einen an den beträchtlichen Brandschäden am Gebäude. Aber auch der rund zehn Stunden andauernde Löschwassereinsatz der Feuerwehr und das Werk des Baggers hätten dazu beigetragen.

Kann und darf unter diesen Umständen gefeiert werden? Die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) will wie geplant vom 9. bis 11. Juni das Stadtfest auf die Beine stellen. Es soll in Sichtweite des abgesperrten Brandorts über die Bühne gehen.

„Die Firma Solight hat einen Notfallplan erstellt und mit der Polizei, der Stadt und uns abgestimmt“, gibt Uga-Vorsitzender Ingo Freitag auf Nachfrage preis. Wegen der Brandstelle werde die Bühne, die wie bisher nahe der Marktpassage aufgebaut werden sollte, vor der Alten Feuerwache errichtet.

„Wir ziehen alle an einem Strang, damit das Stadtfest stattfinden kann“, unterstreicht Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf Nachfrage. Der Schuttberg am Brandhaus solle möglichst noch vor dem Fest beiseite geräumt werden. „Es ist zu prüfen, wie dicht der Absperrzaun an das Gebäude herangerückt werden kann, denn der Giebel ist ja einsturzgefährdet.“

Eine vier Meter breite Rettungsgasse für die Drehleiter der Feuerwehr und andere Einsatzfahrzeuge werde an der Stelle benötigt, erläutert Ditzfeld. Denn es könne ja leider immer etwas passieren.

Das Bild der Zerstörung an diesem zentralen Punkt der Stadt sei hoffentlich nur von kurzer Dauer. „Wir haben ein Rieseninteresse daran, dass dort nicht lange eine Brand- und Baustelle bleibt“, sagt der Bürgermeister. „Eine Sanierung des Hauses oder ein Neubau sollte möglichst schnell erfolgen.“