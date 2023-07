„Abenteuerferien“ mit Botschaft

Von: Michael Mix

Auf dem weitläufigen Außengelände der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde mit gleich drei für das Camp aufgebauten Hüpfburgen erleben die Kinder eine Menge Action. © camissio

Achim – Buntes Treiben, ja geradezu spritziges Vergnügen herrscht in dieser Woche rund um die Hoop-Kirche, „nebenbei“ werden im Feriencamp am Eingangstor des Achimer Stadtwaldviertels aber auch noch christliche Werte vermittelt. Weit über hundert Kinder toben dort auf drei Hüpfburgen, nehmen an heißen Tagen die mobile Wasserrutsche in Beschlag, erleben actionreiche Spiele und ausgefeilte Bühnenshows.

Heute Nachmittag endet der „Spaß mit Botschaft“, den Camissio, Teil des Vereins Deutsche Zeltmission, auf Einladung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Achim auf deren Gelände betreibt, mit einem großen Abschlussfest.

„132 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind beim Camp dabei“, informiert Jonathan Müller, Jugendleiter der Hoop-Kirche, beim Pressebesuch. Etwa ein Viertel der Teilnehmer kämen aus Familien, die nicht der Achimer Gemeinde angehörten, viele der Mädchen und Jungen, die fünf Tage lang von frühmorgens bis zum späten Nachmittag „Abenteuerferien“ genießen könnten, seien im ganzen Landkreis oder sogar in Bremen zu Hause.

„Neben Spaß und guter Laune werden den Kindern christliche Werte wie Liebe, Respekt, Vergebung und Hoffnung vermittelt und Wertschätzung entgegengebracht“, lässt Camissio in einer knappen Presseerklärung wissen. Außerdem entdeckten die jungen Menschen durch die verschiedenen Aktivitäten ihre Begabungen, erweiterten ihre Sozialkompetenzen und stärkten ihr Selbstbewusstsein.

Für das Camissio-Feriencamp zahlten die Eltern 145 Euro, für Teilnehmer aus sozial schwachen Familien gebe es Rabatte, „und fünf ukrainische Kinder sind hier kostenlos dabei“, berichtet Müller. Der Verein und die Gemeinde betreiben für das Angebot einen hohen personellen Aufwand. „22 Kräfte von Camissio und 25 Mitarbeitende der Hoop-Kirche sind hier im Einsatz“, erzählt der Jugendleiter.

Die Spielstation „Nine Square“ – dabei versucht eine Gruppe, den „König“ abzuwerfen. © -

Die Leute von der Zeltmission übernehmen die inhaltliche Arbeit, organisieren und leiten die Spiele sowie die übrigen Aktivitäten im Camp. „Die Kinder sind immer in Zehnergruppen aufgeteilt“, erläutert Jonathan Müller.

Er und die übrigen Helferinnen und Helfer aus der Gemeinden kümmerten sich um das Drumherum. So bauten Freiwillige jeden Morgen und Abend Tische und Bänke sowie die beiden großen Sonnenschirme auf beziehungsweise ab, servierten das von einem Caterer aus Bremen angelieferte Mittagessen, das gruppenweise drinnen oder draußen eingenommen werde, und reinigten mehrmals täglich die im Kirchengebäude vorhandenen Toiletten.

„Außerdem halten Ranger hier in mehreren Schichten Nachtwache, damit das aufgebaute Equipment nicht wegkommt“, teilt Müller weiter mit. Die sonst auf dem nicht eingezäunten Gelände an der Straße Alte Finien frei zugänglichen Spielplätze seien ja während des Feriencamps für die Öffentlichkeit gesperrt, merkt er an.

Die Wasserrutsche als willkommene Abkühlung. © -

Die sich diese Woche auf dem weitläufigen Außengelände und in der Kirche tummelnden Kinder haben offensichtlich viel Spaß. „Es gefällt mir sehr gut hier“, sagt Jannes Vogtmann. Der zwölfjährige Junge aus Verden besucht zusammen mit seiner Schwester Jenna (9) das Camp. Sein Favorit ist die Wasserrutsche. „Da kann man sich an heißen Tagen gut abkühlen. Und wir beschießen uns dort auch gegenseitig mit Wasserpistolen, auch wenn wir das eigentlich nicht dürfen“, verrät Jannes. Die Teamwettbewerbe, bei denen es darum gehe, wer am schnellsten rutscht, lässt er ebenfalls nicht unerwähnt.

Der Zwölfjährige bewegt sich jedoch nicht nur gerne im nassen Element. „Das Tanzen im Saal macht mir auch sehr viel Spaß.“ Ja, die Musik sei gut. „Moderne Beats, basslastig, rhythmisch“, erklärt Jonathan Müller. Ein besonderes Highlight dabei seien die verkleideten Teambetreuerinnen und -betreuer, die als Affe, Elefant oder Brot mittanzten, fällt Jannes Vogtmann noch ein.

Marie Sawadsky findet die „Abenteuerferien“ ausgesprochen „cool“. Wie Jannes mag die elfjährige Achimerin vor allem die Wasserrutsche – „die erfrischt so schön“. Gerne mischt sie aber auch an der Spielstation „Nine Square“ mit. „Dabei versuchen wir, den König in der Mitte mit einem Ball abzuwerfen oder aber selbst dort nicht getroffen zu werden“, erläutert Marie und fügt ein wenig stolz hinzu: „Als ich an der Reihe war, habe ich das geschafft. Mich hat keiner abgeworfen.“