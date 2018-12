Ein Abend über Melania Trump und Rhesus-Äffchen

Achim - Katie Freudenschuss ist zurück mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach CompliKatie!“. Am Sonntag, 16. Dezember, um 19 Uhr stellt sie es in der Reihe „Statt ins Bett ins Kabarett“ im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) vor.

Inspiriert von einem Tagebuch aus den 50er-Jahren entspinnt Katie Freudenschuss mit Verve und feiner Beobachtungsgabe ihre moderne und intelligente Comedy, werben die Veranstalter. Sie spielt und singt stimmgewaltig, schlagfertig und mit großer musikalischer Vielfalt. Emotional und humorvoll improvisiert Katie dabei verbal und am Klavier mit Zuschauern und Situationen und stellt die Frage: War das Leben eigentlich immer schon so kompliziert? „Poetisch, berührend, ironisch und absurd – ein Abend über Liebe, Frauengold, 72 Jungfrauen, Melania Trump und Rhesus-Äffchen“, heißt es in der Mitteilung abschließend. Tickets gibt es für 20 Euro im Kasch.