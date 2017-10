74-Jährige fährt notorisch schwarz

Frau landet nach elf Strafbefehlen vor Gericht

achim - Dreimal bereits war eine 74-jährige Achimerin beim Schwarzfahren in der Nordwestbahn von Achim nach Bremen erwischt worden – nun fand sie sich, weil sie das Bußgeld nicht gezahlt hatte, vor Gericht wieder. „Erschleichen von Leistungen in drei Fällen“ lautete die Anklage gestern am Achimer Amtsgericht.