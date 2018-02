H-Gas-Umstellung: „6200 Euro für nichts und wieder nichts“

Achim - Von Manfred Brodt. Der 85-jährige Dipl.-Ingenieur im Ruhestand Henning Junker hat es gerne warm, so 27 Grad Zimmertemperatur. Die hatte er wohl auch, als am Dienstag, 12. September, 14 Uhr, der Mann von Gatter 3 kam, um seine Heizung von L- auf H-Gas umzustellen.

Dann wurde es jedoch für längere Zeit empfindlich kalt bei ihm, denn die Heizung hatte plötzlich ihren Geist aufgegeben. Der 85-Jährige und der Mann von Gatter 3 hatten dann auch unterschrieben, dass die Heizung nicht mehr ansprang. Junker kam das jedoch von Anfang an komisch vor: „17 Jahre ist die Heizung einwandfrei gelaufen. Und in dieser halben Stunde, in der er im Heizungskeller war, ist sie kaputt gegangen.“ Metallene Geräusche aus dem Keller hatte er in dieser halben Stunde vernommen.

Seine von ihm in Absprache mit den Umstellungsfirmen Gatter/ESK beauftragte Achimer Heizungsfirma Lindhorst hatte nach der gescheiterten Umstellung festgestellt, dass die Feinsicherung, der Gasfeuerungsautomat und die Gasarmatur der Heizung defekt waren. „Ein elektrisches Problem“, sagt uns Firmenchef Uwe Scholz.

Ersatzteile nicht mehr lieferbar

Alle Ersatzteile für die alte Vaillant-Gasheizung waren laut Firma Lindhorst nicht mehr lieferbar und die Heizung so nicht reparierbar. Der Senior aus dem Achimer Meisenweg griff so zu, als ihm von der Achimer Firma eine kostengünstige, gerade schnell verfügbare neue Heizung angeboten wurde. Kostenpunkt: 6200 Euro.

Natürlich war für ihn die Angelegenheit damit nicht erledigt. Junker: „Für einen Rentner mit 85 Jahren ist es ja nicht so leicht, eine solche Summe aufzubringen für nichts und wieder nichts.“

So schaltete er den Verdener Anwalt Dr. Randolf Friedrichs ein. Dem schrieben dann die Stadtwerke Achim als Antwort, sie würden die Angelegenheit an ihre Versicherung weiterleiten, um dann später mitzuteilen:

Sachlage von Versicherung geprüft

„Unsere Versicherung hat die Sachlage geprüft. Die Firma ESK ist mit den Arbeiten der Gasnetzumstellung beauftragt. Mögliche Ersatzansprüche sind gegenüber der Firma ESK Technik geltend zu machen“ (ESK ist eine Tochter von Innogy, die wiederum eine Tochter von RWE ist.)

Für Rechtsanwalt Friedrichs ein merkwürdiges Verhalten. Mitte Dezember schrieb er den Stadtwerken unter anderem: „Im Übrigen ist es so, dass die Einschaltung eines Subunternehmers Sie nicht von der Verantwortung befreit. Ich verweise auf Paragraf 278 BGB.

In erster Linie stehen daher Sie wegen eines Verschuldens Ihres Subunternehmers in der Haftung. Ob zusätzlich auch Ihr Subunternehmer meinem Mandanten gegenüber unmittelbar haftet oder ob Sie gegenüber Ihrem Subunternehmer Regressansprüche haben, ist von Ihnen beziehungsweise Ihrer Versicherung zu klären.“

Der Anwalt berichtet uns dann von einem späteren Telefonat mit dem Geschäftsführer der ESK Technik GmbH, Dirk Sattur, in dem der behauptet habe, die Heizung sei jahrelang nicht gewartet worden. Die Kontrollbelege beweisen allerdings, dass sie jährlich von dem Achimer Fachunternehmen gewartet wurde, auch im August kurz vor der erfolglosen Umstellung aufs neue Gas, und für mängelfrei befunden wurde.

Weitere Behauptung in dem Telefonat: Der 85-Jährige habe schon Wochen vor der Gasumstellung sich eine neue Heizung bestellt. „Unwahr und Unsinn“, sagt der Geschädigte.

Diese Behauptungen sind dann vom ESK-Geschäftsführer im weiteren Schriftwechsel mit dem Anwalt und in der Kommunikation mit dem Achimer Kreisblatt auch nicht mehr wiederholt worden.

ESK-Geschäftsführer weist Vorwürfe von sich

ESK-Geschäftsführer Sattur weist es weit von sich, dass die Heizung durch den von seiner Firma beauftragten Monteur beschädigt worden sei. Sie sei schon vorher kaputt gewesen. Einen Tag nach dem Heizungsdefekt am 12. September habe man sich noch einmal überzeugt, dass sie bei diesem Schaden nicht aufs neue H-Gas umgestellt werden könne und am Freitag habe man sich noch einmal telefonisch mit dem 85-Jährigen verabredet, am Montag, 18. September, ein weiteres Mal sich die Heizung anzuschauen.

Bei diesem Besuch hatte die ESK dann aber zu ihrer großen Überraschung festgestellt, dass Henning Junker schon eine neue Heizung hatte und die alte zur Firma Lindhorst abtransportiert worden war. Der ESK-Geschäftsführer wirft nun dem Achimer vor, voreilig gehandelt und übereilt Fakten geschaffen zu haben. Die ESK Technik habe so keine Chance mehr gehabt.

Geschäftsführer Sattur schreibt an anderer Stelle allerdings auch: „Als Dienstleister der Marktraumumstellung unterliegen wir einem Wettbewerbsverbot und dürfen keine Beseitigung von bestehenden Mängeln in Konkurrenz zu den örtlichen Vertragsinstallateuren vornehmen.“ Die ESK hätte also die Heizung gar nicht reparieren dürfen, die die örtliche Fachfirma für nicht mehr reparabel hielt.

Restwert der Heizung wird verlangt

Rechtsanwalt Dr. Friedrichs verlangt nun von der ESK, den Restwert der Heizung zu zahlen, die 1999 18.000 DM gekostet hatte. ESK-Geschäftsführer Sattur verweist auf die höchst erfolgreiche Umstellung von mehr als 20.000 Heizungen auf das H-Gas in der Region Achim, bundesweit ein Pilotprojekt. Selbstverständlich könne es da auch mal einen Fehler geben, für den man dann gerade stehe. In diesem Fall sieht die Firma allerdings kein eigenes Verschulden.

Ändert sich daran nichts, wird man sich vor Gericht sehen. Dann könnten Gutachter sich auch die defekte Heizung ansehen, denn die hat der alte Herr Junker als Beweisstück bei der Firma Lindhorst lagern lassen.