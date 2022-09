56.000 Besucher im Achimer Freibad - Hallenbadwasser wird kälter

Von: Dennis Bartz

Auf eine erfolgreiche Saison blicken Thomas Anker, Bäderleiterin Sabine Schulz und Auszubildende Shaline Schmidt zurück. Am Samstag öffnen sie zum letzten Mal die Freibadkasse. © BARTZ

Achim – Wer noch einmal seine Bahnen im Schwimmerbecken des Achimer Freibads ziehen will oder einen Badeausflug mit der Familie plant, der muss sich beeilen: Denn am Samstag, 10. September, um 11 Uhr öffnen zum letzten Mal die Kassen in dieser Saison. Um 18 Uhr ist dann endgültig Schluss.

Die Freibadsaison war lang und heiß – und für Bäderleiterin Sabine Schulz deshalb ein großer Erfolg: „Wir hatten 56.000 Badegäste. Damit sind wir sehr zufrieden. Aber nun ist mein Team ausgepowert und hat sich den Urlaub beziehungsweise ein paar freie Tage verdient.“

Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, glaubt die Bäderleiterin, die die 60 .000er-Marke gerne noch geknackt hätte. „Aber während des viertägigen Fisch-muss-Schwimmen-Festivals hatten wir ja nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht geöffnet. An den Tagen war es aber sehr heiß“, erinnert Schulz.

Das sorgte für Unverständnis bei vielen Familien, die an dem Ferienwochenende auf ein anderes Freibad, einen Badesee oder das heimische Planschbecken ausweichen mussten. Weil die Besucherzahlen des Festivals zudem weit hinter den Erwartungen lagen, soll es ein Gespräch mit dem Veranstalter, dem Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch), darüber geben, ob und wie es weitergeht.

Die meisten Besucherinnen und Besucher des Freibads – etwa 2500 – strömten am 19. Juli, einem heißen Dienstag in den Sommerferien, in das städtische Bad. An 15 Tagen kamen in diesem Sommer mehr als 1000 Badegäste. Und noch immer haben viele Menschen offenbar nicht genug: Obwohl die Sonne inzwischen deutlich tiefer steht und es längst nicht mehr so heiß wird, lösten am Montag noch einmal mehr als 500 Gäste ein Ticket.

Aufgrund des großen Besucherandrangs waren auch die Rettungsschwimmer des Fördervereins oft im Einsatz. 183 Stunden unterstützten sie das Freibad-Team und trugen mit dazu bei, dass Bäderleiterin Sabine Schulz stolz verkünden kann: „Wir hatten keinen schweren Badeunfall. Bis auf kleine Einsätze wie Insektenstiche ist alles gut gegangen.“

Wer ins Achimer Freibad will, der kauft sich sein Ticket immer häufiger bequem von zu Hause aus oder unterwegs – per Klick im Internet: „20.487 Gäste haben dieses Angebot genutzt“, berichtet Sabine Schulz, die auch mit den Einnahmen in dieser Freibadsaison zufrieden ist: „Wir hatten einen Umsatz von 180.000 Euro – fast alle Gäste haben mit EC-Karte bezahlt. Das erleichtert uns die Abrechnung. Trotzdem reichen die Einnahmen nicht für eine schwarze Null.“

Erfreulich hoch sei auch die Anzahl der Schwimmprüfungen, die die Freibadmitarbeiter außerhalb der Schwimmkurse abgenommen haben: 167 Mädchen und Jungen bestanden die Seepferdchen-Prüfung.

Am kommenden Montag, 12. September, startet die Hallenbad-Saison. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 15 bis 20 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr, und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Aber auch außerhalb dieser Zeit ist viel Betrieb dort, zum Beispiel durch Schulklassen. Vereine wie der TSV Achim, TSV Bierden, die DLRG und die Schwimmschule Richard Schönebeck haben Hallenzeiten gebucht und zahlen künftig mehr pro Bahn.

Die steigenden Energiekosten beschäftigen dennoch die Bäderleiterin: „Wir müssen kräftig einsparen“, kündigt Schulz an und gibt als Ziel 30 Prozent an. Das soll unter anderem damit erreicht werden, dass die Wassertemperatur weiter gesenkt wird. Im Schwimmerbecken von zuletzt 27 Grad Celsius auf 26 Grad Celsius, im Lehrschwimmbecken von 30 Grad Celsius auf 29 Grad Celsius. „Wir werden zudem an ein paar weiteren technischen Stellschrauben drehen. Alle müssen mithelfen, damit Bäder wie unseres nicht irgendwann geschlossen werden müssen“, stellt Sabine Schulz klar.

Einen drastischen Schritt seien bereits viele Schwimmhallen in Mecklenburg-Vorpommern gegangen, in dem sie die Duschen abgestellt haben. Das ist in Achim aktuell zwar kein Thema, trotzdem appelliert Schulz an die Gäste, sich nur möglichst kurz abzuduschen. „Wer schneller duscht, ist eher frisch“ steht auf Plakaten, die im Hallenbad aufgehängt werden. „Zusätzlich werden wir kleine Sanduhren verteilen, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren“, so Schulz.

Beim Angebot soll im Hallenbad dagegen nicht gespart werden. Und so bietet die DLRG einen zusätzlichen Schwimmkurs am Sonntag an. „Wir planen außerdem Schwimmfeste“, sagt Sabine Schulz, die darauf hofft, dass es während der Herbst- und Wintermonate keine Corona-Beschränkungen geben wird.

Nebenbei denkt sie bereits an den nächsten Sommer: „Nach der Freibadsaison ist für uns vor der Freibadsaison“, sagt die Bäderleiterin und erklärt, dass auch in den Herbst- und Wintermonaten ständig ein Mitarbeiter im Freibad ist. „Wir können hier nicht einfach im Oktober die Tür abschließen und im März wieder öffnen“, so Schulz. Die technischen Anlagen müssten weiterhin gepflegt werden, außerdem seien auch einige Reparaturen nötig. „An einer Stelle an unserer beliebten Badeinsel ist der Edelstahl eingerissen. Wir mussten sie deshalb am Ende der Saison sperren.“

Für die Modernisierung des Sportzentrums nebenan soll das Freibadgelände zudem verkleinert werden. „Das Beachvolleyballfeld wird dafür abgetragen“, kündigt Schulz an und gibt bereits einen Ausblick auf eine Veranstaltung, die erst nach Abschluss der Sommersaison 2023 wieder stattfinden soll und bereits von vielen erwartet wird: „Wir werden wie 2017 einen Badetag mit Hund veranstalten. Das war eine der besten Veranstaltungen, die wir hier im Freibad hatten.“

Zum Abschied bedankt sich das Freibadteam am Samstag von seinen Gästen mit einem Snack: Zwischen 12 und 16 Uhr erhält jeder Badegast einen kostenlosen Kartoffelpuffer am Freibadkiosk. Dann heißt es: Auf Wiedersehen am Samstag, 13. Mai 2023. Dann startet die neue Freibadsaison.