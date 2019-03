53-Jährige lässt sich auf dubiose Geldtransaktionen nach Russland ein

Achim – Sie habe nach Möglichkeiten gesucht, von zu Hause aus zu arbeiten, „und dann bin ich in diese Sch... reingeraten“, ärgerte sich die 53-jährige Mutter von fünf erwachsenen Kindern. Die Anklage gegen sie lautete auf „Geldwäsche“.

Mit einem „Michael“ war sie via Internet in Kontakt gekommen, und der hatte ein Anliegen. Sie sollte Geld aus einem angeblich gescheiterten Geschäft um Autoteile über ihr Konto zurückleiten nach Russland. Zehn Prozent des Betrags dürfe sie als Dank für sich selbst behalten.

Die Summe stammte laut Anklageschrift aus gewerbsmäßigem Betrug, und der aus Kasachstan kommenden Frau wurde vorgeworfen, sie habe gewusst oder zumindest ahnen können, dass der Betrag aus dunklen Quellen stamme. Auch ein Anruf mit „seltsamem Akzent“ hätte sie stutzig machen müssen, dass mit den auf ihrem Konto eingetroffenen rund 7 300 Euro vielleicht etwas nicht stimme, hielt die Staatsanwältin der 53-Jährigen vor. Eine Bank habe ebenfalls Bedenken mitgeteilt. Die Frau behielt das Geld für sich und nutzte es unter anderem, um die Beerdigung ihrer verstorbenen Mutter zu bezahlen.

Mit Online-Kontenbewegungen kenne sich ihre Mutter sowieso wenig aus, berichtet deren Tochter, die sie zur Gerichtsverhandlung begleitet hatte. Warensendungen in Paketen seien ebenfalls bei der Achimerin eingegangen, die sie an eine vorgegebene Adresse weiterschickte. Das Urteil lautet auf 500 Euro Geldstrafe, die in Raten von 50 Euro abbezahlt werden können. Außerdem wird der Betrag von 7 250 Euro vom Gericht eingezogen. Für dubiose Leute irgendwelche zweifelhaften Sachen zu erledigen, gehe nun mal nicht, ermahnte Richter Andreas Minge die Angeklagte zum Abschluss. Diese beteuerte denn auch, aus den Geschehnissen ihre Lehren gezogen zu haben. la