500. Reparatur im Repair-Café in Bierden

achim - Nach nicht einmal zehn Monaten war es im Repair-Café Achim so weit: Am Dienstag führten die fachkundigen Helfer im Repair-Café Achim ihre 500. Reparatur durch. Die ehrenamtliche Reparatur-Initiative, die Anfang des Jahres von der Freiwilligenagentur der Stadt Achim ins Leben gerufen wurde, erfreut sich seit dem Start großer Beliebtheit.

Mit einem Team aus rund zehn Reparateuren und vier Frauen für den Empfang und die Küche wird das Repair-Café wöchentlich dienstags von 15.30 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Bierden (Auf dem Brink 3) angeboten. In dieser Zeit wurden schon die verschiedensten Gegenstände repariert – wie etwa Staubsauger, Uhren, Mixer, Kaffeemaschinen, Radios, Akkordeons, Kleidung und vieles mehr. An diesem Dienstag war dann die 500. Reparatur an der Reihe: ein Kassettenrecorder, den Gerda Jürgens aus Bierden mitbrachte. Sie erhielt zur 500. Teilnahme einen Kasten mit Schokoladenwerkzeug. Jürgens besuchte das Repair-Café Achim schon zum dritten Mal und nutzt das Angebot nach eigenen Angaben sehr gerne. Das Team des Repair-Cafés Achim und die Freiwilligenagentur der Stadt freuen sich über so viele Besucher und natürlich auf die nächsten 500.