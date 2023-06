7. 500 Kilometer mit Manni: Kimberly und Linus Boldt aus Achim treten mit 39 Jahre altem VW T3-Bus beim Baltic Sea Circle an

Von: Dennis Bartz

Teilen

Die beiden Achimer Geschwister Linus und Kimberly Boldt starten zusammen mit ihrem Bulli „Manni“ beim Baltic Sea Circle. Vom 17. Juni bis zum 2. Juli fahren sie einmal rund um die Ostsee. © Bartz

Achim – Der Countdown läuft. In zwei Wochen startet das Geschwisterpaar Kimberly und Linus Boldt aus Achim beim Baltic Sea Circle – der nördlichsten Rallye der Welt. Die Abenteuertour führt die beiden ein Mal rund um die Ostsee.

Vom 17. Juni bis zum 2. Juli fahren sie in 16 Tagen 7 .500 Kilometer durch neun Länder: Vom Gut Basthorst in der Nähe von Hamburg geht es über die Lofoten bis zum Nordkap, danach über Finnland und das Baltikum zurück. Unterwegs erhalten sie verschiedene Aufgaben, mit denen sie Punkte sammeln können.

Während der Rallye sind Kimberly und Linus Boldt auf sich allein gestellt – naja, zumindest fast: Zu ihrem Team gehört auch Manni, ein 39 Jahre alter VW T3-Bus, der zwei Schlafplätze, viel Stauraum sowie eine Kochmöglichkeit bietet. Er ist Namensgeber von „Manni‘s Racing Team“, das mit der Startnummer 141 ins Rennen geht.

Die Rallye „Baltic Sea Circle“ wurde ins Leben gerufen, um auf Plattformen wie „betterplace.org“ Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. „Jeder Euro, den wir einnehmen, geht je zur Hälfte an ein Projekt von SOS-Kinderdorf, das vom Krieg betroffene Jungen und Mädchen sowie deren Familien in der Ukraine unterstützt, sowie an die Achimer Tafel. Es ist uns ein großes Anliegen, diese zu unterstützen. Sie leistet vor allem in Krisenzeiten Großes und ihr sollte es nie an Spenden mangeln, um die stets steigende Anzahl an Kunden versorgen zu können“, betont Kimberly Boldt.

580 Euro haben Familie und Freunde bereits vor dem Start gespendet. Nun hofft das Geschwisterpaar, dass es auf diesem Wege viele Menschen aus dem Landkreis Verden davon überzeugen kann, die gute Sache zu unterstützen. Auch Gewerbetreibende haben die Chance, sich zu engagieren: „Gegen eine Spende dürfen sie ihre Werbung auf Manni kleben“, erklärt Kimberly Boldt.

Der Bulli trug bereits seinen Namen, als die heute 25-Jährige ihn während der Coronazeit gekauft hat. Ihn umzubenennen, kam für sie nicht infrage: „Denn ich habe gehört, dass es Unglück bringt, einen so alten Kerl umzutaufen.“

Der ehemals gelbe Postbulli hat bereits einiges mitgemacht und soll rund eine Million Kilometer auf dem „Buckel“ haben. Die ganze Familie Boldt hatte mit angepackt, um ihn flott für die reiselustige Kimberly zu machen, die mit Manni unter anderem in Frankreich war: „Meine Mutter hat die Kissen genäht, und mein Vater hat mit uns gewerkelt“, erinnert sie sich.

Die angehende Lehrerin musste zunächst ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, um ihren Bruder von ihrer Idee zu überzeugen: „Für mich ist es vermutlich für lange Zeit die letzte Chance, das zu machen. Denn ich starte im Sommer mein Referendariat in Hamburg. Ohne meinen Bruder könnte ich das nicht machen, denn ich brauche ja einen Technik-Heini an Bord“, erklärt Kimberly Boldt und lacht. Als Mitarbeiter einer Lkw-Werkstatt von Mercedes in Bremen ist der 20-Jährige für sie die perfekte Wahl.

Die beiden wissen: Ein Fahrzeug dieses Alters ist trotz bester Pflege immer auch anfällig für Pannen. „Wir fahren täglich rund 500 Kilometer. Man weiß nie, was unterwegs passiert. Aber wir trauen ihm die Rallye absolut zu. Vorher schicken wir ihn noch zur ,Kur‘: Ölwechsel ist fällig, und einen neuen Keilriemen bekommt er“, zählt Kimberly Boldt auf.

Wenn die Rallye startet, haben Linus und Kimberly Boldt nicht nur jede Menge Dosenravioli an Bord, das ihr häufigstes Gericht sein wird, auch ein Werkzeugkoffer reist mit. „Für den Fall, dass nichts mehr geht, haben wir aber zum Glück eine ADAC-plus-Mitgliedschaft. Wir hoffen aber natürlich, dass wir diese nicht nutzen müssen“, so Linus Boldt, der auch für die Musik zuständig ist: „Wir mögen Oldies, Musik von Abba, Queen, Rock der 80er- und 90er-Jahre, und natürlich werden Songs von Elvis gespielt“, zählt Kimberly Boldt auf und zeigt auf die Figur des King of Rock‘n‘Roll, die auf dem Armaturenbrett klebt – ein Geschenk ihres Onkels.

Eine große Herausforderung wird die Navigation – denn alle technischen Hilfsmittel sind verboten. Linus Boldt gibt dann als Kartenleser den Weg vor – und Kimberly hört auf sein Kommando. Besonders freut sie sich auf Mittsommer. Dann lässt sie ihren Bruder ans Steuer: „Ich bastele mir dann einen Blumenkranz, und wir feiern den längsten Tag des Jahres.“

Welche Aufgaben sie unterwegs erfüllen müssen, das erfahren die beiden erst kurz vor dem Start, wenn sie das „Road Book“ mit allen wichtigen Informationen erhalten. „In den vergangenen Jahren waren ein paar verrückte Sachen dabei“, berichtet Kimberly Boldt.

Sie tritt bei der Rallye „Baltic Sea Circle“ nicht an, um zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht für sie die Spendensammlung, die neuen Erfahrungen, der Austausch mit den Teams und die Begegnungen vor Ort.

Infos und Spenden Wer spenden möchte, besucht die Internetseite „www.betterplace.org“ und wählt das Projekt „Manni‘s Racing Team“ aus. Auf der Instagram-Seite „mannis.wilde.reisen“ und an dieser Stelle informieren Kimberly und Linus Boldt regelmäßig über ihre Erlebnisse.