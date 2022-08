4 350 Kilometer mit dem Rad: Oliver Trelenberg macht Zwischenstopp in Achim

Von: Dennis Bartz

Bürgermeister Rainer Ditzfeld (links) und Larissa Buschmann verabschieden Oliver Trelenberg. © Bartz

Achim – 3 720 Kilometer liegen hinter ihm, seit er am 20. Juni mit seiner Benefiz-Radtour gestartet ist. Bei einem Zwischenstopp mit Übernachtung in Achim sammelte Oliver Trelenberg nun Kraft für die restliche Tour, die ihn weitere 630 Kilometer über Rahden in Preußisch Ströhen, Paderborn und Mühlheim an der Ruhr zurück in seine Heimatstadt führt.

In 77 Tagen will Oliver Trelenberg aus Hagen in Westfalen 4 350 Kilometer zurücklegen. Unterwegs wirbt er um Spenden für den wohltätigen Verein „Herzenswünsche“ in Münster, der sich um schwer erkrankte Kinder und Jugendliche kümmert. Der Weg ist sein Ziel: „Für mich geht es nicht darum, möglichst schnell da zu sein. Ich möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen und über die Arbeit des Vereins sprechen“, erklärt der 56-Jährige.

Nach einer kostenlosen Nacht in Gieschens Hotel in Achim traf er sich am Donnerstagmorgen zum Frühstück mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld und sprach bei Kaffee und Brötchen darüber, was ihn täglich antreibt. Ditzfeld war begeistert von dem, was er hörte: „Ich freue mich, dass wir hier in Achim als einzige Kommune im Landkreis Teil der Tour sind und unterstützen das gerne“, sagte er.

Für Oliver Trelenberg ist es bereits die siebte Benefizradreise seit 2015. „Ich wähle dafür jedes Jahr einen anderen Verein aus, der sich für an Krebs erkrankte Menschen einsetzt. Bisher habe ich auf diese Weise mehr als 55 000 Euro an Spenden eingenommen, die zu 100 Prozent verteilt wurden. Im vergangenen Jahr gingen 14 000 Euro an den Verein Strahlemännchen, der krebskranken Kindern und Jugendlichen Wünsche erfüllt“, erklärte Oliver Trelenberg.

Er nimmt auf seiner Tour kein Bargeld an, sondern verweist immer auf das von der Stadt Hagen eingerichtete Spendenkonto. Die Kommune verwaltet die Spenden und zahlt sie an den von Oliver Trelenberg ausgewählten Verein aus.

Für ihn ist die Aktion eine Herzenssache, denn er selbst erhielt 2013 die Diagnose Kehlkopfkrebs. Ein schwerer Schlag für den damals 47-Jährigen, der zehn Jahre zuvor sein gesamtes Leben umgekrempelt hatte, um vom Trinken wegzukommen.

„Ich habe im Alter von elf Jahren zum ersten Mal zum Alkohol gegriffen, weil ich eine schwere Kindheit hatte, die von Gewalt und Missbrauch geprägt war. Ich war viele Jahre schwerer Alkoholiker. Das Radfahren ist für mich eine gute Therapie und hält mich davon ab, rückfällig zu werden. Heute bin ich seit 19 Jahren trocken“, erklärt Trelenberg, der noch immer unter den Folgen seiner Krebserkrankung leidet. „Meine Luftröhre ist verengt, dadurch reicht mein Atem eigentlich nur fürs Leben. Deshalb nutze ich ein E-Bike und kein normales Fahrrad“, so Trelenberg, dem auch das Essen Probleme bereitet: „Ich habe keinen Kehldeckel mehr. Meine Luftröhre verschließt sich deshalb nicht. Ich lebe also immer in der Gefahr, beim nächsten Bissen zu ersticken. Essen ist für mich wie Russisch Roulette.“

Zusätzlich bestehe die Gefahr, dass der Krebs eines Tages wieder ausbricht: „Aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Wenn es soweit kommen sollte, hatte ich eine geile Zeit. Ich bin glücklich über jeden Tag.“.

Mehr als 300 Städte hat er in den vergangenen sieben Jahren per Rad bereist, einige mehrfach. „Es war mein erster Besuch hier in Achim. Die Stadt gefällt mir, aber viel Zeit, um mich umzuschauen, hatte ich leider nicht. Es ist schließlich keine Sightseeingtour für mich“, so Oliver Trelenberg weiter.

Jedes Jahr an Heiligabend wählt er einen neuen Verein aus und beginnt mit der Planung für die nächste Tour. „Ich schreibe im März zum ersten Mal die Kommunen an, die ich anfahren möchte. Einige antworten sofort, wie die Stadt Achim, andere lassen gar nichts von sich hören. Insgesamt ist die Unterstützung aber fast überall groß“, so Trelenberg weiter, der nicht nur von vielen Verwaltungschefs empfangen wird, sondern auch schon zwei Mal zu Besuch beim Bundespräsidenten war.

Alles ist genau durchgetaktet, wenn er im Frühsommer startet. Bis auf wenige Tage Pause steht täglich ein neues Ziel auf seinem Tourplan – zwischen 45 und 90 Kilometer lang ist eine Tagesfahrt. Will er überall pünktlich ankommen, muss er sich auf sein Pedelec verlassen. „Meist klappt das auch, Mitte Juli hatte ich aber in Torgau einen Achsbruch. Zum Glück gab es dort eine Fahrradwerkstatt, und der Inhaber hatte schon von meinem Projekt gehört. Er hat die Reparatur kostenlos erledigt“, freut sich Trelenberg. Er konnte sich schnell wieder aufs Rad schwingen und Finsterwalde ansteuern.

Oliver Trelenberg bekommt oft einen kostenlosen Schlafplatz und eine warme Mahlzeit angeboten, ansonsten hat er alles bei sich, was er braucht: zum Beispiel Kleidung für drei Wochen, darunter einen großen Satz seiner blauen Benefiz-Shirts. „Wenn ich die trage, komme ich schneller mit den Menschen ins Gespräch“, erzählt Trelenberg. Und geht ihm mal die frische Wäsche aus, stoppt er einfach an dem nächsten Waschsalon.

Das Werben um Spenden ist für ihn nicht alles. Wichtig sind ihm die Begegnungen. „Wenn ich unterwegs mit 500 Menschen über die Arbeit des Vereins spreche, den ich unterstütze, war es auch dann ein großer Erfolg für mich, wenn danach keine große Spendensumme eingeht.“

Nach der Tour ist vor der Tour – Oliver Trelenberg will im kommenden Jahr wieder aufbrechen. „Bis ich vom Fahrrad kippe, mache ich weiter“, verspricht der 56-Jährige, der Achim in guter Erinnerung behalten wird. „Wer weiß, vielleicht komme ich mal wieder“, sagt er und radelt davon.

Spendenkonto

Wer die Aktion unterstützen möchte, spendet auf das Konto der Stadt Hagen mit der IBAN DE23 4505 0001 0100 0004 44, Kassenzeichen: 800900009670, Verwendungszweck: Oli radelt für Herzenswünsche.