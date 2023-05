435 Startende trotzen dem Gegenwind

Start zum Fünf-Kilometer-Lauf, bei dem es die meisten Teilnehmenden am Sonntag gab. © Leipold

Achim – Noch zehn Minuten bis zum Startschuss. „Bewegt euch mal, ihr bekommt kalte Beine“, ruft eine Mutter ihrem Jungen zu. Er steht in einer Reihe mit dem Fußballnachwuchs der JSG Achim-Uesen. Hinter ihnen ragen ein paar Basketballer auf. „Wer von euch will gewinnen?“, ruft Mitorganisator Tobias Garbach von der Stiftung Waldheim fragend ins Mikrofon und die Finger schießen in die Luft.

Sie alle. Noch einmal ermahnt er: „Die Füße hinter die Linie.“ Schirmherrin Dörte Liebetruth zieht am Abzug, es knallt und die Schüler und Schülerinnen rennen los, angefeuert von den Eltern und Geschwistern. Zehn Minuten und zweieinhalb Kilometer später empfangen sie die ersten Jungs und Mädchen jubelnd und mit einer La-Ola-Welle im Ziel. Eine Holzmedaille gab es für alle obendrein um den Hals gehängt.

„Es ist eine tolle Stimmung“, freut sich Organisator Heiko Bergmann über 435 Startende unter bewölktem Himmel in fünf Läufen beim neunten I-Run Achim, die meisten davon beim Fünf-Kilometer-Lauf. Die Teilnehmerzahlen können noch nicht an die Zeit vor Corona anknüpfen, doch das beobachte er generell bei Laufevents. „Was bei uns gut ist, wir haben eine starke Beteiligung der Kinder“, freut sich der Heilerziehungspfleger beim Veranstalter, der Waldheim Begegnungs- und Beratungsstelle (Wabe), der gemeinsam mit Moderator Uwe Kellner, Hallensprecher TV Oyten und Ex-Bürgermeister von Achim, die Läufe kommentierte. „Uns geht es darum, dass alle Spaß haben.“

Die Cheertastics des TV Baden mit tollen Darbietungen. © -

So wie die Kinder strahlten und von ihren sichtlich stolzen Eltern im Ziel in die Arme geschlossen wurden, war genau das an diesem Sonntag der Fall. Einen großen Teil trugen dazu mit Sicherheit auch die „Cheertastics“ des TV Baden mit ihren tollen Darbietungen zur Einstimmung auf die Läufe bei.

„Es geht darum, dabei zu sein“, sagte auch SPD-Landtagsabgeordnete Liebetruth. Ihr gefällt die Mischung aus Laufprofis, Firmenteams, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die für zweieinhalb, fünf oder zehn Kilometer im Gewerbepark Uesen an den Start gehen. „Inklusion ist wichtig, dass alle, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, gemeinsam Sport machen können, jeder ist hier willkommen“, betonte Liebetruth, die im I-Run Achim eine „Spitzenveranstaltung mit Tradition“ sieht.

Das war schließlich auch die Grundidee des Netzwerkprojekts von Wabe und den Vereinen TSV Uesen, TSV Achim und TV Baden: „Der I-Run wurde gegründet anlässlich des Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“, rief Katharina Hartwig von der Stiftung Waldheim in Erinnerung.

Viel Applaus für die Sieger auf der Walking-Strecke. © -

So ist unter dem Motto „Laufen verbindet“ ein großes Miteinander entstanden und etwa 50 Betreuende und Bewohnende der Stiftung Waldheim sind dieses Jahr an den Start gegangen. Auch unter den vielen ehrenamtlichen Helfern herrschte eine gute Zusammenarbeit. „Ich habe das noch in keinem Jahr so entspannt erlebt, es ging alles Hand in Hand“, freut sich Bergmann.

An die Startlinie ist übrigens erstmals ein Team des Kreisblatts getreten: Dennis Bartz, Michael Mix, Anne Hinrichs und Nina Baucke haben alle ihr gestecktes Ziel erreicht und sind unter 30 Minuten ins Ziel gelangt, etwas außer Puste, aber dafür umso glücklicher, den Fünf-Kilometer-Lauf beziehungsweise die Walkingstrecke meisterlich geschafft zu haben. Die Bedingungen dafür waren dabei nicht gerade lauffreundlich, denn der Wind wehte den Teilnehmenden teils heftig entgegen.

Das aber hinderte Sebastian Elvers (TuS Sulingen) nicht daran, als erster nach nur 16:04 Minuten ins Ziel zu gelangen, dicht gefolgt von Moritz Schaller (Ehrhorn Vermessung) mit 16:17 Minuten. Der trat gerade einmal zwei Stunden später beim Zehn-Kilometer-Lauf erneut an und erlief sich den dritten Platz mit 37:11 Minuten. Vor ihm erreichten Filimon Gezae (LG Bremen-Nord) und Kilian Obermeyer (LG Göttingen) nach 33:16 Minuten und 33:51 Minuten das Ziel. Als schnellste Frau legte Gritt Peschlow die zehn Kilometer in 48:27 Minuten zurück, während Josephine Benecke (LG Kreis Verden) die fünf Kilometer in 19:44 Minuten bewältigte. Unter den Walkern standen Annalena Vasmer mit 18:45 Minuten und Marco Jäger (TSV Emtinghausen) mit 19:06 Minuten auf dem Siegertreppchen. Beim 1000-Meter-Kinderlauf schafften es Lani Cauquil (5:36 Minuten) und Mattis Gruben (5:48 Minuten) als erstes über die Ziellinie, beim Schülerlauf waren es Rieke-Marie Jung (10:41 Minuten) und Henrik Albrecht (10:14 Minuten).

Ganz außer Konkurrenz hat Volker Bein seine schon etwas erfahreneren Inliner-Kids des TV Baden zum I-Run Achim mitgebracht und hinter der weißen Linie platziert, „damit etwas Abwechslung reinkommt“. Zwischen Kinder- und Schülerlauf hatten sie die Strecke ganz für sich. Ob es ihnen Spaß gemacht hat? „Jaaa“, riefen die 15 Kids unisono begeistert.