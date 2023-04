43 Wohnungen sollen Ende 2024 fertig sein

Von: Michael Mix

Mit dem ersten Abschnitt für drei Häuser nimmt der Wohnungsbau am Urkornweg Fahrt auf. Insgesamt sollen dort rund 140 Wohnungen in sieben Gebäuden entstehen. © -

Achim – Das Lieken-Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik nördlich des Achimer Bahnhofs nimmt immer mehr Gestalt an. Im Schatten der bereits hochgezogenen Bürotürme und Geschäftsgebäude, die der Stadt seit einigen Monaten eine neue Silhouette verleihen, entstehen nun auch zahlreiche Wohnhäuser. Für den Bauabschnitt „Lieken I“ legten die Investoren am Donnerstag am Urkornweg symbolisch den Grundstein.

„Es ist ein ungewöhnlich großes Projekt für die Bremische Volksbank“, bekannte Vorstandsmitglied Detlev Herrmann. Gemeinsam mit der Firma ID-Bau aus Harpstedt schaffe das Geldinstitut auf dem Areal zwischen dem Aldi-Markt und dem Bahnhof rund 140 Wohnungen, 43 davon im Abschnitt „Lieken I“.

„Ich bin ein Fan dieser Stadt, in Achim ist eine Dynamik zu spüren“, fügte Vorstandsvorsitzender Ulf Brothuhn hinzu. In Bremen, wo er residiere, sei das eher nicht der Fall.

Worte, die Bürgermeister Rainer Ditzfeld natürlich gerne hörte. „Die Aktivitäten hier sind ein tolles Bekenntnis der Bremischen Volksbank zur Stadt Achim“, sagte er. Der Wandel des zehn Jahre brach liegenden Areals sei augenfällig. Die „spürbare Entwicklung“ Achims werde aber auch schon bald direkt in der Innenstadt sichtbar werden, versprach der Bürgermeister.

Darauf schritt Rainer Bohl, Geschäftsführer von ID-Bau und zugleich der für das Vorhaben gegründeten „Bremische Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft“, zur Tat und begann, den obligatorischen Grundstein für „Lieken I“ zu legen. „Oder wollt ihr die Zeitkapsel hier einmauern?“, fragte er die neben ihm stehenden Bankvorstände. „Nein, nein, mach du das mal, du kannst das besser“, wehrten Brothuhn und Herrmann ab.

Alle drei Führungskräfte vertreten die beiden Unternehmen in der Projektentwicklungsgesellschaft, die die 140 Wohnungen baut. Warum dieses große Engagement in der Weserstadt? „Der Bezug der Bank und unserer Projektgesellschaft zum Standort Achim ist zum einen durch unsere Geschäftsstelle in Achim gegeben, zum anderen sind Rainer Bohl und ich ja bekanntlich auch langjährige Achimer Bürger“, erklärt Detlev Herrmann.

Die Bremische Volksbank hat nach seinen Angaben bereits 2019 auf dem Lieken-Gelände ein etwa 7 800 Quadratmeter großes Grundstück zum Bau der Wohnungen erworben. Die dafür geplanten sieben Gebäude sollen in zwei Abschnitten entstehen.

„Lieken I“ beinhaltet Herrmann zufolge auf einer Fläche von etwa 3 000 Quadratmetern drei Häuser mit insgesamt 43 Wohnungen. Eine gemeinsame Tiefgarage wird 38 Stellplätze sowie Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge bieten. Weitere Autos können in der nahen, sich gerade im Bau befindlichen Mobilitätsstation geparkt werden.

Symbolischer Akt: Rainer Bohl, Geschäftsführer der Bremische Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft, legte den Grundstein für 43 Wohnungen im Lieken-Quartier. Mit dabei waren: (von links) Co-Geschäftsführer Benjamin Klein, Peter Schröder (Stadtwerke), Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Sven Feht (Stadtwerke), Detlev Herrmann und Ulf Brothuhn (beide Bremische Volksbank). © Mix

Zwei der Gebäude werden dreigeschossig und eines zweigeschossig, jeweils zusätzlich mit einem Staffelgeschoss, und Wohnungsgrößen zwischen 50 und 120 Quadratmetern aufweisen. Denn die seien in Achim gefragt. „Es besteht bekanntlich ein großer Bedarf an kleinen und mittelgroßen Wohnungen“, erläutert Herrmann.

Was für Interessenten noch wichtig sein könnte: „Die Wohnungen sind über eine Aufzugsanlage erreichbar, verfügen alle entweder über Terrasse, Balkon oder Dachterrasse und eine gehobene Ausstattung“, sagt der Bankvorstand.

Für die Energieversorgung werden die Gebäude nach seinen Worten an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Achim angeschlossen. „Wir hoffen, Ende dieses Jahres Richtfest feiern zu können und erwarten die Fertigstellung für Ende 2024“, teilt Detlev Herrmann weiter mit.

Der Abschnitt Lieken II mit vier Häusern befinde sich derzeit in der Planungsphase. „Als Baubeginn können wir uns, Stand heute, Anfang 2024 vorstellen mit einer Fertigstellung Ende 2026“, sagt der Achimer. Lieken II stehe für etwa 100 Wohnungen ähnlicher Größe wie I. Neben Stellflächen in einer Tiefgarage sollen dazu dann auch weitere 80 Parkplätze in der Mobilitätsstation gehören.

Herrmann spricht von einem „spannenden Projekt“. Zusammen mit Brothuhn, Bohl und Benjamin Klein, Leiter der Immobiliensparte der Bremischen Bank, der ebenfalls als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft fungiert, sowie weiteren Beteiligten freue er sich auf die Realisierung. „Wir sind davon überzeugt, auch in dem für Bauprojekte gerade schwierigeren Umfeld ein attraktives Wohnungsangebot für unsere Stadt Achim erstellen zu können.“