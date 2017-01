4274 kleine Verkehrssünder erwischt

Die Stadt kann nur Park-, aber nicht Fahrverstöße ahnden / Illegaler „Nulltarif“ wird teuer

Eine Aufforderung, an die sich etliche nicht halten.

ACHIM - Um Sicherheit und Ordnung kümmert sich die Stadtverwaltung auch im Verkehr, wenn sie zum Beispiel sich rund 1600-mal im Jahr mit Großraum- und Schwertransporten beschäftigt, wenn sie die 70 Anträge auf Straßenfeste, Rallyes, das Aufstellen von Containern, Gerüsten, Bauwagen und Baumaterialien an und auf Straßen bearbeitet und wenn sie mit dem Geschwindigkeitsmessgerät in Tempo-30-Zonen, vor Schulen und Kindergärten auch Rasern ihr Tempo signalisiert.

Doch Sanktionen aussprechen darf die Stadt nur für den so genannten ruhenden Verkehr, und das tut sie reichlich.

4274-mal sprachen die städtischen Kontrollkräfte im vergangenen Jahr Verwarnungen für Parksünder aus . Das waren zwar 20 Prozent mehr als im Vorjahr, aber die Stadt hat mit rund 44 475 Euro damit geringfügig weniger Einnahmen als im Vorjahr erzielt. Zieht man die Gehälter der Politessen ab, dürfte es ohnehin nicht um die Aufbesserung der Stadtfinanzen gehen.

Während die ordentlichen Autoparker über den Parkscheinautomaten 26 266 Euro an die Stadt zahlten, versuchten es viele trotz deutlich verlängertem freiem Parken und „Brötchentaste“ in der Innenstadt ohne Parkscheibe und Parkschein, was sie teuer zu stehen kam. Spitzenreiter in der Liste der kleinen Delikte sind das Parken ohne Parkscheibe in 1747 Fällen und ohne Parkschein in 1021 Fällen. Ohne Parkschein beziehungsweise Parkscheibe hatten manche ihre Karosse verbotenerweise länger als drei Stunden abgestellt. Beliebt ist auch, eine falsche Parkzeit einzustellen.

Auf der linken Straßenseite zu parken, gilt als Vergehen, das 184-mal geahndet wurde,

Etliche können oder wollen nicht die Parkmarkierung beachten, 159 parkten im absoluten Halteverbot, 109 in der Fußgängerzone und 81 Zeitgenossen auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte, obwohl sie auf dem absolut nichts zu suchen hatten, und wurden erwischt. J mb