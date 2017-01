Nur 3.000 aktive Nutzer, aber etwa 75.000 Besuche im Jahr

Deutlich auf dem Vormarsch sind auch in der Achimer Stadtbibliothek die neuen Medien. Hier die Abteilung für das nicht mehr so ganz brandneue Medium DVD.

Achim - Sach- und Fachwissen umfassend durch den Bücherbestand abzudecken, sei in Zeiten von Internet und Datenbanken nicht mehr zeitgemäß, heißt es im aktuellen Sachstandsbericht 2016 der Achimer Stadtbibliothek.

Daher soll die Zahl der auszuleihenden Werke in den Bereichen Philosophie und Religion, aber auch im Sektor Lernhilfen reduziert werden. Statt dessen müsse die Bibliothek noch mehr Treffpunkt sein. Nachhilfeangebote, ruhige Leseecken, Geprächskreise für Literatur und vor allem auch Förderung des Spracherwerbs rücken folglich mehr in den Vordergrund. Dazu kommen künftig vermehrt Tipps zum erfolgreichen Recherchieren im Internet.

Eine „Verschiebung der Nutzungsbedürfnisse“ war im abgelaufenen Jahr erneut zu verzeichnen. So sank die Ausleihzahl von 224.161 im Jahr 2015 auf 194.174 bis Ende November 2016. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch die Zahl der Besuche von 70.567 auf 75.160.

Immer mehr Interessierte kommen zu Veranstaltungen wie Lesungen und Bilderbuchkino, nutzen den freien Internet-Zugang, widmen sich Zeitschriften im Lesecafé. Andere treffen sich zu Spielenachmittagen, zum Nachhilfeunterricht, zur E-Book-Sprechstunde, überbrücken einfach freie Zeit oder daddeln mit ihren Phones.

Kurzum: Die nicht unter Ausleihzahlen erfassten Nutzungsarten der Stadtbibliothek einschließlich der „On-Leihe“ vom PC aus nehmen zu.

Eine riesige Auswahl bietet die Stadtbibliothek auf zwei Ebenen in den hellen Räumen des Rathausgebäudes. Auch die medientechnische Ausstattung kann sich sehen lassen.

Spracherwerb und Vermittlung von Lesekompetenz stehen angesichts des wachsenden Bedarfs vorn auf der Prioritätenliste bei Aktivitäten in der Einrichtung. Kinder jeden Alters, vor allem aber in Kindergärten und Grundschulen sind daher als besondere Zielgruppe ausgemacht. Und so wurden etliche Hörbücher, DVD’s und andere – teils gleich mehrsprachige – Medien und Bücher für den Nachwuchs neu angeschafft. Auch die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit Schulen sowie Kindertagesstätten dient den Zielen auf der Prioritätenliste.