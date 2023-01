„30 ist das neue 100“ – damit ist nun Schluss

Von: Lisa Duncan

Maike Seyfried und Dennis Meinken im Treppenaufgang zum Blauen Saal im Kasch. Wechselnde Ausstellungen, die es hier früher mal gab, sind vorerst nicht wieder geplant, teilt das Leitungsduo mit. Die dort ausgestellten Foto-Collagen würden aber hin und wieder aktualisiert. © Duncan

Kultur war in den drei vergangenen, von der Pandemie geprägten Jahren kein einfaches Berufsfeld – weder für Künstler noch Kulturschaffende. Das galt auch für das Kasch als eine der wichtigsten Institutionen in der Achimer Kulturlandschaft. Doch das Kulturhaus Alter Schützenhof, wie es mit vollem Namen heißt, hat sich nicht unterkriegen lassen und diese schwierige Zeit mithilfe von Fördergeldern überdauert. Was 2022 wichtig war und wie die Planungen für 2023 aussehen, darüber sprach Redakteurin Lisa Duncan mit dem Leitungsteam im Kasch, Maike Seyfried und Dennis Meinken.

2020 und 2021 waren schwierige Jahre für Kulturschaffende. Wie sieht denn im Vergleich eure Bilanz für 2022 aus?

Maike Seyfried: Dadurch, dass das Kasch-Team sich sehr intensiv um Ausgleichszahlungen gekümmert hat, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Wir hatten die Möglichkeit, viele Sachen auszuprobieren und auf die Beine zu stellen, weil sie finanziell abgesichert waren durch diverse Förderprogramme. Seien es Investitionen, die wir im Haus getätigt haben, oder so etwas wie der Jazzgarten, wo es Fördermittel gab, um Künstler wieder in Lohn und Brot zu bringen. Das war natürlich eine sehr glückliche und auch eine einmalige Situation für die Kultur. So etwas gibt es in dem Maße wahrscheinlich nicht noch mal.

Sind denn wieder mehr Besucher zu den Veranstaltungen gekommmen? Das war auch 2022 immer noch so eine Sache ...

Dennis Meinken: Anfang 2022 war ja noch Lockdown. Die ersten zwei Monate war komplett alles dicht. Wir durften im März erst wieder aufmachen ...

Maike Seyfried: Und bei den Sachen, die wir dann im Haus hatten, gab es noch sehr verhaltene Besucherzahlen. Wir haben immer den Spruch gehabt: „30 ist das neue 100“ – also wenn 30 Leute bei einer Veranstaltung waren, dann waren wir schon ziemlich zufrieden. So etwas darf es ab jetzt nicht mehr geben. Sonst kann die Veranstaltung nicht stattfinden – die würde sich halt nicht tragen. Wir haben uns zwar gefreut, dass wieder Leute ins Haus kamen, und die Künstler haben sich gefreut, vor 30 Leuten zu spielen. Aber es waren keine Massen, bei Weitem nicht.

Da schraubt man die Ansprüche ein bisschen runter?

Dennis Meinken: Unter normalen Umständen hätten wir 50 Prozent der Veranstaltungen absagen müssen, wenn das nicht durch Fördermittel finanziert gewesen wäre. Dabei haben wir immer eine Cross-Finanzierung: Wir machen gewisse Veranstaltungen, wo wir wissen: Die tragen sich nicht. Die werden dann durch andere Veranstaltungen mit großen, namhaften Künstlern wieder abgedeckt. So geben wir jungen oder nicht so bekannten Künstlern eine Chance. Das ist unser Konzept. Wir hätten die ein oder andere Veranstaltung auch mit 30 Leuten durchgeführt, aber wir hatten eben nicht den Puffer durch eine andere Veranstaltung, wo wir 250 Karten verkaufen und wir das damit decken können. Zum Beispiel war eine große Künstlerin wie Inga Rumpf hier, die normalerweise ausverkauft gewesen wäre. Aber da waren so etwa 150 Zuschauer, wo man sonst locker das Doppelte verkauft hätte.

Was lief denn am besten?

Maike Seyfried: Kinder- und Jugendprogramme. Das haben wir ganz stark gemerkt – sowohl das Ferienprogramm als auch das Kindertheater am Sonntag und das Familienfrühstück, das wir sonntags anbieten, waren sehr früh ausgebucht. Darauf wollen wir uns auch verstärkt konzentrieren, diese Zielgruppe weiter zu erschließen. Zum Beispiel gibt es ab Februar einen Nachmittagstreff, wo sich Eltern mit Kleinkindern treffen können. Wir bieten Spielsachen an und sie können den Raum nutzen und sich austauschen und eine Tasse Kaffee trinken. Solche Sachen probieren wir aus und gucken, wie das angenommen wird.

Nicht so gute Besucherzahlen gab es beim Open-Air-Festival „Fisch muss schwimmen“. Wo liegen die Gründe dafür?

Dennis Meinken: Da gab es viele Faktoren. Einerseits hat Corona im Sommer noch ein Wort mitgesprochen. Es gab immer noch Leute, die ängstlich gewesen sind und Veranstaltungen gemieden haben. Dann waren sicherlich auch die finanziellen Ängste ein Punkt. Die Leute haben sich gesagt: Was muss ich für Gas- und Stromrechnungen zahlen? Wir müssen jetzt sparen. Und wo fängt man an? Bei Kultur, bei Luxusartikeln. Dann gehen die Leute weniger oder gar nicht mehr zu Konzerten oder ins Theater.

Maike Seyfried: Dann gab es auch ein extremes Überangebot im Sommer. Man hatte wirklich jedes Wochenende, an jeder Ecke eine Veranstaltung. In Bremen war auch unglaublich viel los. Gerade umsonst und draußen gab es ein gutes Angebot.

Soll „Fisch muss schwimmen“ trotzdem noch mal stattfinden?

Dennis Meinken: Von unserer Seite aus natürlich gerne. Man muss aber sehen, dass man ein finanzkräftiges Konzept auf die Beine stellen kann, wo man vielleicht mit Sponsoren arbeitet.

Inwiefern muss das Kasch sich jetzt generell umorientieren, weil einiges wegbricht von den Corona-Fördertöpfen?

Maike Seyfried: Eigentlich ist es jetzt „business as usual“, wie es vorher war: Man will kulturell was auf die Beine stellen und muss sich um Finanzierung bemühen. Wir werden da sicherlich verstärkt auf Sponsoring gucken, also überlegen, ob wir irgendwelche Firmen akquirieren können, die unsere diversen Projekte unterstützen. Es geht da nicht nur um „Fisch muss schwimmen“, es geht auch um den Jazzgarten oder um Kinder- und Jugendprojekte, für die es immer noch Fördertöpfe gibt. Da müssen wir eine Kalkulation aufstellen, die sowohl durch Eintritte und Sponsoring als auch Förderung das Ganze möglich macht.

Könnt ihr ein bestimmtes Förderprogramm nennen, was helfen würde?

M.S.: Das hat zwar nichts mit Veranstaltungen oder Projekten zu tun, aber es wird einen Klimafonds geben für kulturelle Zentren. Das ist aktuell noch in der Vorbereitung. Ein Bundesprogramm, wo man sich um Unterstützung bei Energiekosten und Sanierungsvorhaben bemühen kann. Es gibt unseres Wissens aber nichts Vergleichbares wie in den letzten Jahren.

Wo setzt das Kasch dieses Jahr kulturell die Schwerpunkte?

Maike Seyfried: Wir haben weiterhin ein sehr ausgesuchtes Kabarett- und Musikprogramm. Da probieren wir hier und da was aus, aber sonst kann man sich auf ein qualitativ hochwertiges Angebot freuen. Und wir sind auch sehr erfreut, dass der Kartenvorverkauf für das erste Halbjahr ‘23 ziemlich gut läuft. Das war unser Wunsch an unsere Gäste. Und es ist schön zu sehen, dass wir fast schon ähnliche Zahlen haben wie vor Corona. 2022 waren die Kunden zu Last-Minute-Käufern geworden. Sie haben die Tickets erst in der Woche vor der Veranstaltung oder an der Abendkasse gekauft. Und das können wir uns in diesem Jahr nicht mehr leisten. Wir müssen an einem gewissen Punkt entscheiden, ob wir diese Veranstaltung aufgrund des Kartenvorverkaufs durchführen können oder nicht. Dann hilft es uns nicht, wenn jemand sagt: „Ich hätte gerne noch eine Karte gekauft“, sondern wir brauchen die langfristige Planung.

Dennis Meinken: Das ist ein wichtiger Appell an die Kulturleute: Wenn euch das interessiert, dann kauft bitte vorher. Es ist kein großes Problem, die Tickets zurückzugeben, wenn man zum Beispiel Angst hat, dass man krank wird und nicht hingehen kann. Wir sind da echt kulant bei der Ticketrückgabe – bevor die Veranstaltung nicht stattfinden kann.

Auf welche Veranstaltungen im Kasch kann sich das Publikum freuen?

Maike Seyfried: Wir haben zum Beispiel Mitte April Comedian Nikita Miller. Der hat jetzt gerade den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Wir hatten ihn vorher schon gebucht und hatten da einen guten Riecher.

Dennis Meinken: In unserer Kabarettreihe „Dreierpack“ war Nikita Miller schon 2019 hier. Da kannte ihn noch gar keiner. Da haben wir ihn für gut befunden und gebucht.

Maike Seyfried: Dann haben wir noch im Juni Herrn Schröder, der macht so ein Lehrerprogramm, auch im Kabarettbereich. Er hat viele Clips und Werbung auf Instagram geschaltet und geht da total viral. Und deswegen haben wir viele Ticketverkäufe von außerhalb, etwa Seevetal oder Walsrode. Die Veranstaltung haben wir schon verlegt vom Blauen Saal auf den Großen Saal. Mit so etwas rechnet man nicht.

Dennis Meinken: Das sind die neuen Impulse. Silke Thomas, die vorher das Kabarettprogramm gemacht hat, war da sehr skeptisch und hätte den nie und nimmer gebucht.

Maike Seyfried: Das ist immer die Diskussion, die wir intern haben: Wie anspruchsvoll muss das Programm sein? Manches ist keine intelligente politische Satire, aber gute Unterhaltung. Das ist immer der schmale Grat, auf dem wir uns befinden. Wir haben natürlich ein Publikum, was ein hochwertiges Programm möchte, probieren aber auch, neue Zielgruppen anzusprechen, die sich gut unterhalten lassen wollen.

Habt ihr persönliche Highlights oder Geheimtipps?

Maike Seyfried: Dennis hat sich beim Kabarett ein bisschen auf Kay Ray gefreut. Das war seine erste Buchung vor anderthalb Jahren.

Ist das immer der zeitliche Vorlauf?

Maike Seyfried: Ja, so war es vor Corona. Aber jetzt kann man auch Glück haben, dass man kurzfristig buchen kann. Ansonsten planen wir jetzt für 2024.

Dennis Meinken: Wir füllen noch Lücken im Kabarettbereich, da ist Anfang ‘24 schon voller als Ende ‘23. Das hängt mit diesem Übergang von Silke Thomas und mir zusammen. Da gibt es eine kleine Lücke, aber das wird nicht das Problem sein, die zu schließen. Musik geht oft kurzfristiger, nur bei größeren Acts muss man rechtzeitig buchen. Bekannter ist zum Beispiel Stoppok, der im März wieder kommt. Und „Treets“ wird, glaube ich, ein ziemlich gutes Konzert im Februar werden. Da ist einer von Maybebop dabei. Die spielen mit Band, aber haben vier Stimmen. Das ist noch relativ unbekannt, aber total gut. Weil die viel in anderen Projekten unterwegs sind, suchen die sich gezielt zwei Wochen im Jahr aus, wo sie zusammen was machen. Und das war auch schon recht lange geplant.

Was gibt es personell Neues im Kasch?

Maike Seyfried: Noch sind wir ganz frisch in dieser Konstellation zusammen. Mit unserer Auszubildenden Fabienne Hellmers, unserer FSJlerin Luna Teichert und unserem festen Mitarbeiter Luca Tietje sind wir schon ziemlich gut aufgestellt. Zum Sommer wird der FSJ-Platz frei und wir wollen ihn wieder besetzen.

Dennis Meinken: ... was wir auch personell müssen.

Maike Seyfried: Die Veranstaltungsbetreuung und die Besetzung des Infobüros unten – das können nicht wir beide alles machen.

Dennis Meinken: Das ist ein Prozess, der immer weiter läuft. Das Haus entwickelt sich – und wer weiß, was in drei Jahren für andere Aufgaben auf uns zukommen.