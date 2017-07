2500 Quadratmeter Schönheit

Gesine Cyl und Christian Wiechmann in ihrem 2500 Quadratmeter umfassenden Garten, den unaufdringliche Schönheit kennzeichnet und der am Wochenende für Besucher geöffnet war.

BADENERMOOR - Der Garten von Christian Wiechmann und Gesine Cyl an der Roedenbeckstraße in Badenermoor, „De Uhlenhoff“, ist von beeindruckender Größe. Er misst 2500 Quadratmeter.

Genügend Platz ist hier auch für eine weit schwingende Schaukel, an der nicht nur Kinder ihre Freude haben, sondern mindestens genauso jung gebliebene Erwachsene.

„De Uhlenhoff“ hatte am Wochenende seine Pforte für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet und ist damit einer von insgesamt elf Privatgärten, die in Achim und Umgebung frei zugänglich waren oder noch sein werden.

Die Idee ist so einfach wie überzeugend und trägt seit 2001: Der Blick auf die grünen Kleinode führt Menschen zusammen, die sich gerne über die Geheimnisse der Gartenarbeit austauschen und ihre Freude an der Schönheit und Vielfalt der Pflanzenwelt teilen möchten.

Die Wurzeln der „Offenen Pforten“ liegen in England und gehen zurück auf das Jahr 1927. In Deutschland startete eine Initiative 1991 im Raum Hannover--Stadt der Herrenhäuser Gärten – mit zunächst 25 teilnehmenden Gärten.

Mittlerweile können in der Landeshauptstadt mehr als 150 private Gärten öffentlich besichtigt werden. Von Hannover ausgehend bildeten sich nach und nach im gesamten Bundesgebiet private Initiativen.

In der Beschreibung zum „Uhlenhoff“ von Christian Wiechmann und Gesine Cyl heißt es: „Es wacht die über hundertjährige Buche majestätisch über kenntnisreiche Pflanzungen in Sonne und Schatten. Jenseits der bunten Mauer und des Eulentores an der Straße warten versteckte Ecken, ein Kräutergarten und Hexenringe. Ungewöhnliche, meisterliche Metallkunst lässt sich entdecken und viele Sitzplätze laden zum Verweilen ein.“

Ebenfalls reizvoll: Verführerische, selbstgemacht Liköre, die die Gastgeber ihren Gästen kredenzten.

Die unaufdringliche Schönheit von „De Uhlenhoff“ in Badenermoor kommt nicht von ungefähr.

Christian Wiechmann ist nämlich Landschaftsgärtner, und Gesine Cyl arbeitet im Qualitätsmanagement. - häg