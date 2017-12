2018 Abriss der Brotfabrik und 2019 neue Straße mit Kreisel

Achim - Nächstes Jahr sollen die Planungen beendet und die Gebäude der großen Lieken-Fabrik zwischen Bahngleisen und Embser Landstraße abgerissen und 2019 soll dann per Kreisel an der Embser Landstraße und neuer Straße ab Gaswerkstraße die Erschließung geschaffen werden.

Das wurde am Dienstagabend während der Sitzung des Ratsausschusses für Stadtplanung, Wirtschaft, Umwelt und Verkehr bekräftigt. Grundstücksbesitzer Peter Skrabs, mit Partner Karl Will über den A1-Stau aus Hamburg angereist, unterstrich, dass die Zeit dränge. Vor sechs Jahren seien sie mit dem Plan eines Einkaufszentrums angetreten, das die Mehrheit des Achimer Stadtrats verhindert habe. Nun dürfe es nicht weitere sechs Jahre dauern, sonst sprängen die Interessenten ab.

Will und Skrabs hatten das Areal von Lieken gekauft. Die Stadt wird den Verkauf aber erst genehmigen, wenn sie mit ihnen einen städtebaulichen Vertrag geschlossen hat, der ihre Zielsetzungen erfüllt.

Das nun verfolgte Konzept sieht unverändert vor, dass das Gebiet von einem Kreisel an der Embser Landstraße/Fritz-Lieken-Eck in der Nähe des Aldi erreichbar sein wird und dass im Süden an der Bahnstrecke hohe Bauten für Gewerbe und Dienstleistungen sowie ein Parkhaus („Mobilitätszentrum“) wie eine Lärmschutzwand für nördlich dahinter befindliche Wohnungen wirken. Wer das Parkhaus mit seinen jährlichen Folgekosten finanziert, bleibt nach wie vor offen.

Skrabs und Will ließen jetzt das mit ihnen verbundene Architektenbüro Neuwald, Dulle u. Partner verschiedene Entwürfe für die Büro- und Firmengebäude sowie die Wohnhäuser vorstellen Ihr Ziel und auch offensichtlich das der Stadtverwaltung ist, damit einen zeitraubenden, teuren städtebaulichen Wettbewerb mehrerer Architektenbüros überflüssig zu machen.

Die Varianten sehen hohe drei- und viergeschossige Riegelbauten vor, die eher an herkömmliche Fabrik-, Schul- oder Klinikgebäude erinnern. Davon hebt sich ab die Variante der Solitärbauten, die unterbrochene und leicht versetzte variierte Einzelbauten vorsieht, lockerer und nicht so massiv wirkt.

Wilfried Hirschmann (externes Ausschussmitglied der SPD) hat errechnet, dass insgesamt 165 Wohneinheiten geschaffen werden sollen, was 330 Kindern entspreche. Für die müssten dann auch Plätze in Kindergärten und Schulen vorhanden sein.

Ein Fünftel der Wohnungen soll öffentlich gefördert werden, also sozialer Wohnungsbau sein.

Erster Stadtrat Bernd Kettenburg regte an, diese Wohnungen nicht nur im lärmintensiveren Süden zu konzentrieren, sondern das Gebiet sozial zu durchmischen, um Konflikte zu vermeiden. Peter Skrabs entgegnete, das gesamte Projekt müsse sich rechnen. Für die näher zur Bahn gelegenen Wohnungen könne man eben nicht die gleich hohen Mieten nehmen. Die Häuser hätten aber keinen schlechteren baulichen Standard als die nördlicheren mit höheren Preisen.

Der neu zu gestaltende Achimer Stadtteil auf dem Gelände der untergegangenen historischen Achimer Brotfabrik misst 28 000 Quadratmeter.

Nach Abzug der Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen bleiben noch gut 15 000 Quadratmeter, die für die verschiedensten Baukörper zu verplanen sind. Das wird nun in der Lenkungsgruppe, dem Ausschuss und Stadtrat weiter geschehen,

Nennenswerte Leerstände größerer Gebäude werden nicht zu erwarten sein, denn Peter Skrabs betonte: „Wir bauen erst, wenn wir für die Flächen langfristige Verträge haben, mindestens fünf oder zehn Jahre.“ J mb