200.000 Euro Schaden durch Feuer: Einfamilienhaus brennt in Achim

Von: Marcel Prigge

Ein Feuer ist am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus in Achim ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot ausrücken.

Achim – Aus bislang unbekannter Ursache ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Bollener Landstraße in Achim im Landkreis Verden gekommen. Nach Angaben der Polizei beziffert sich der Schaden auf etwa 200.000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Verden / Osterholz mitteilt, setzten Bewohner am Montagmorgen, 3. April 2023, gegen 9:48 Uhr einen Notruf ab. „Umliegende Ortsfeuerwehren der Stadt Achim und die Berufsfeuerwehr Bremen löschten anschließend den Brand, sodass keine weiteren umliegenden Gebäude Schaden nahmen. Die Bewohner des Hauses wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand im Bereich des angrenzenden Wintergartens entstanden sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200000 Euro. Das Einfamilienhaus ist nach derzeitigen Informationen vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.