Autofahrer übersieht in Bierden Radler

Bierden - Schwer verletzt wurde nach Polizeiangaben auf der Bremer Straße in Bierden ein 20-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto. Dessen 52-jähriger Fahrer wollte am Montag gegen 14 Uhr mit dem Wagen von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einbiegen. In diesem Moment kreuzte der der junge Radler die Ausfahrt. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der 20-Jährige schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren.