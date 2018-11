Geständnis: 13.000 kinderpornografische Fotos und Videos auf Rechner

Achim - Von Michael Mix. Mehr als 13.000 kinderpornografische Fotos auf einem Rechner fand die Polizei im vergangenen Jahr bei einer Hausdurchsuchung in Achim. Zudem hatte der Computerbesitzer auch entsprechende Videodateien hochgeladen und weiterverbreitet.

Der 49-Jährige räumte die Taten Mittwoch bei der Verhandlung vor dem Achimer Amtsgericht ein. Er wurde zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Seit 2012 habe er pornografisches Bildmaterial im Internet konsumiert, bekannte der Angeklagte. Und führte schwierige Lebensumstände für sein Handeln ins Feld. Als 2015 seine Mutter schwer erkrankt und sein Bruder gestorben sei, habe er sich nach der Arbeit nur noch an den Computer gesetzt „und nach Pornografie geguckt“.

Irgendwann habe ihn jemand angeschrieben und gefragt, ob er mehr sehen wolle. „Okay, warum nicht“, sei seine Reaktion gewesen, woraufhin er massenhaft Fotos mit nackten Kindern drauf erhalten habe. Doch dabei blieb es nicht. Schon bald sei er „in Chats gelandet“ und habe im Austausch mit Gleichgesinnten „Bilder hin- und hergeschickt. Ich bin davon ausgegangen, dass das auf wenige Personen beschränkt bleibt.“ 2017 stand dann die Polizei vor seiner Haustür.

Mädchen zwischen acht und 14 Jahren zu sehen

Er habe selber lediglich Fotos hochgeladen, aber auch Videodateien bekommen, antwortete der Achimer auf Nachfrage von Staatsanwalt Martin Schaz. „Ich habe immer darauf geachtet, dass da nur einzelne Personen drauf waren und keine Handlungen.“ Was in dieser pauschalen Form allerdings nicht richtig sei, merkte Richter Andreas Minge an und ergänzte: Hauptsächlich Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren seien auf den Dateien gefunden worden.

Nach der Hausdurchsuchung habe er Hilfe gesucht und sich deshalb an die Awo-Beratungsstelle „Horizonte“ in Verden gewandt sowie bei der Fachstelle für Gewaltprävention in Bremen eine Therapie angetreten, berichtete der Beschuldigte weiter. „Meine Ex-Frau hatte Angst, dass ich auch noch unserem Sohn und unserer Tochter etwas antue“, erläuterte er. Zwischenzeitlich habe das Mädchen den Kontakt zu ihm verweigert. Doch das sei alles Vergangenheit. „Ich bin durch mit dem Thema, und mein Sohn wohnt bei mir.“

Therapie sei entlastend zu bewerten

Staatsanwalt Schaz bewertete in seinem Plädoyer die Aussage des Mannes und dass er aus eigener Initiative eine Therapie gemacht hat, als entlastend für den Angeklagten. Auch die ausgestellte positive Sozialprognose zähle dazu. Dennoch habe der 49-Jährige, „womöglich als Ventil in schwieriger Lebenslage“, tausende Bilder kinderpornografischen Materials besessen und überdies „mehr als 100 Dateien“ weiterverbreitet.

Anklagevertreter Schaz beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, zur Bewährung ausgesetzt, und eine Geldauflage in Höhe von 1 200 Euro, zu zahlen an den Verein „Horizonte“.

Verteidiger Felix Deutscher sprach von einer „niedrigen Hemmschwelle infolge des leichten Zugangs zu diesem Material“, andererseits habe sein Mandant „auch nicht über den Missbrauch von Kindern nachgedacht“. Der Anwalt hielt eine zehnmonatige Strafe für ausreichend.

Vorsitzender Minge folgte bei seinem Urteil dem Staatsanwalt. Die Strafe beruhe auf dem Geständnis des Angeklagten, der unter anderem aus sexueller Frustration in eine virtuelle Welt geflüchtet sei. Immerhin habe ihm der Therapeut keine pädophile Neigung bescheinigt.

