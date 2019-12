Patienten könnten „ins Leere telefonieren“

Arzt befürchtet ab 1. Januar Versorgungslücke im ärztlichen Bereitschaftsdienst

+ Ein Arzt beim Hausbesuch. Durch eine Neuvergabe der Telefonzentrale für den ärztlichen Bereitschaftsdienst würden Patienten außerhalb der Praxiszeiten schlechter versorgt, sagt ein Achimer Arzt. Foto: Pixelio

Achim - Von Lisa Duncan. Ein dreijähriges Kind, das Fieber hat, oder ein Altenheimbewohner mit Atemnot – das sind laut dem Achimer Arzt Konrad Müller die klassischen Fälle, die ihn in den Abendstunden, an Wochenenden und an Feiertagen erreichen. Er ist seit 30 Jahren im ärztlichen Bereitschaftsdienst tätig, hatte viele Jahre als Leitender Notarzt in Hannover gearbeitet, möchte seinen richtigen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Weil ab 1. Januar 2020 eine andere Telefonzentrale den Bereitschaftsdienst (116 117) bedient, fürchtet er, dass Versorgungslücken für Patienten entstehen.