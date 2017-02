100 000. Fahrgast steigt in den Achimer Bürgerbus

Achim - Der 90-jährige Wolfgang Klefker (ist der 100 000. Fahrgast des Achimer Bürgerbusses. Zu diesem Jubiläum überreichte ihm der Vorsitzende des Betreibervereins, Herfried Meyer (hinten, Mitte), gestern einen Blumenstrauß und einen Gutschein.

Diese Geschenke erhielten an der Haltestelle am Achimer Bahnhof auch Magdalene Winter (80) als 99 999. Fahrgast und Carola Schmidt (53), die als 100 001. Mitfahrerin begrüßt wurde. Der Bürgerbus komme immer besser bei der Bevölkerung an, sagte Meyer. Beim Start im Oktober 2011 seien knapp 600 Fahrgäste pro Monat gezählt worden, im Januar 2017 stiegen nach seinen Angaben mehr als 2800 Personen zu. Der Vorsitzende teilte zudem erfreut mit, dass der Weser-Ems-Bus und der Zweckverband des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen dem Verein das Angebot unterbreitet hätten, bis mindestens 2027 öffentlichen Personennahverkehr in Achim zu betreiben. Rund 50 ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen bedienen mit zwei Kleinbussen vier Linien im Stadtgebiet im 90-Minuten-Takt. mm