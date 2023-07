Freisprechung der Landwirte aus dem Landkreis Verden: Ein unverzichtbarer Berufszweig

Die jungen Landwirte nach ihrer Freisprechung mit den Ehrengästen der Freisprechungsfeier. © Sperling

Achim/Landkreis – Die Zeiten, in denen die Bauern wie die legendären Kurt Brakelmann oder Adsche Tönnsen aus Büttenwarder durch die Gegend liefen, gehören der Vergangenheit an. Das wurde auch bei der Feierstunde am Donnerstagabend anlässlich der Freisprechung der neuen Landwirte und Landwirtinnen deutlich. Alle Absolventen waren im Gasthaus Meyer Bierden in festlicher Kleidung, Anzug oder Abendkleid, erschienen. Nach dreijähriger Ausbildungszeit, davon etwa ein Drittel in Theorie und zwei Drittel in der Praxis auf verschiedenen Ausbildungsbetrieben (früher Lehrhöfe), nahmen die jungen Landwirte ihre Urkunden entgegen.

Familienangehörige und Freunde, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Lehrkräfte und zahlreiche Ehrengäste aus Politik sowie landwirtschaftlichen Institutionen begleiteten die Zeremonie.

Ausbildungsberater Bernd Helms (Schwanewede) von der Landwirtschaftskammer in Bremervörde sprach in seiner Begrüßung die Bedeutung des Schulstandortes Verden (BBS) für die landwirtschaftliche Ausbildung an. Der stellvertretende Landrat Reiner Sterna (Posthausen) unterstrich, dass die jungen Leute ihren Berufswunsch freiwillig auserkoren hätten. Das sei früher in diesem Berufszweig nicht selbstverständlich gewesen. Kreislandwirt Jörn Ehlers (Holtum-Geest) hob das Interesse und den Spaß der neuen Berufskollegen am Umgang mit Pflanzen, Tieren und moderner Technik hervor. Ehlers: „All das macht die Tätigkeit eines Landwirtes so vielseitig und interessant.“

Kreislandwirt Jörn Ehlers hob die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit hervor. © Sperling

Ehlers wies auf die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft als wichtigen und unersetzlichen Baustein für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung hin. Er ließ nicht unerwähnt, dass die Landwirte auch mit Unwägbarkeiten oder „Gegenwind“ klarkommen müssten, etwa den Klima-Herausforderungen, einer aus seiner Sicht oft ungerechtfertigten Medienschelte oder übergeordneten Entscheidungen. „Die Politik ist manchmal unzuverlässiger, als die Wettervorhersage.“

Rund zwei Drittel der neuen Landwirte werden in den elterlichen oder auch in einen „fremden“ Betrieb einsteigen. Ein Drittel wird studieren oder sich in einem anderen Berufsfeld versuchen. Auf jeden Fall, so wurde im Verlauf der Feierstunde immer wieder betont, könnten alle mit dieser Ausbildung ihren Weg gehen. sp