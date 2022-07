Abschied von Wimpel, Orden und Co.

Teilen

Vor allem für Ehemalige und Liebhaber dürften die Erinnerungsstücke interessant sein. © niemann

Barme – Die militärhistorische Sammlung, die die Traditionsgemeinschaft Barmer Pioniere zusammengetragen hat, braucht eine neue Bleibe. Zum Jahresende wird die Gruppe aufgelöst und die gemieteten Räumlichkeiten in Eystrup müssen geräumt werden, sodass rund 3500 Exponate – Fahnen, Wimpel, Orden, Urkunden, Medaillen, Zinnbecher, Fotos, Pokale, Chroniken, Möbel und vieles mehr – einen neuen Besitzer benötigen.

„Alles hat seine Zeit - und die der 1996 gegründeten Traditionsgemeinschaft Barmer Pioniere ist leider vorüber“, wie der Vorsitzende Norbert Frühling mit Bedauern in der Stimme betont. Bundeswehr und Militär seien im Alltag der Gemeinde Dörverden schon lange kaum mehr sichtbar, seitdem man 2003 den Bundeswehrstandort Barme und die dort unter anderem stationierten Einheiten Panzer Pi Kp 320, Panzer Pi Btl 11 und Panzer Pi Btl 120 aufgelöst hat. Doch für Ehemalige wie Norbert Frühling, Gerd Schmidt oder Heinz Nösel, die in der Kaserne Barme als Berufs- beziehungsweise Zeitsoldaten dienten, waren Aufgabe, Geschichte und Tradition der Barmer Pioniere noch lange ein wichtiges Thema, das sie mit der militärhistorischen Ausstellung gepflegt haben. Gerd Schmidt, der von 1978 bis 1990 als Zeitsoldat in der Barmer Kaserne war, erzählt, dass die Traditionsgemeinschaft anfangs rund 180 Mitglieder zählte. „Heute sind es gerade noch 47. Es macht folglich keinen Sinn, das Ganze aufrecht zu erhalten.“

Ehemaliger Kornspeicher in Eystrup

In den ersten Jahren nach ihrer Gründung fanden die Treffen der Pioniere in der damals noch aktiven Kaserne statt. Nach deren Schließung zogen sie samt der sich angesammelten Exponate in einen ehemaligen Kornspeicher auf dem Rittergut Eystrup um. „Den Speicher haben unsere Frauen bei einem Spaziergang entdeckt“, erinnert sich Nösel, der damals maßgeblich mit in die Instandsetzung des Gebäudes involviert war. „Der Speicher stand voller landwirtschaftlicher Geräte, es gab keine Fenster und der lehmige Fußboden war so wellig, dass er kaum begehbar war“, erinnert er sich. Rund 7 500 Euro habe sich die Traditionsgemeinschaft das Herrichten des Speichers kosten lassen und viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit investiert.

Und nun sei alles vorüber; das Domizil werde geräumt und aufgelöst. „Das tut schon richtig weh und es blutet einem das Herz, aber es nützt ja nichts“, seufzt auch Schmidt, der sich zurzeit mit einigen Kollegen um die Auflösung der Sammlung kümmert, damit die Exponate nicht sämtlich auf dem Sperrmüll landen.

„Wer Beziehung zu einzelnen Unikaten hat, kann diese abholen“, sagt Schmidt und meint damit Beziehungen, wie sie beispielsweise die Ortschaft Westen durch die Patenschaft für die Panzer Pi Kompanie 320 unterhalten hat. Das Dokument dieser Verbindung, eine Fahne, wird daher zukünftig im Amtshaus Westen zu sehen sein, während Geschirr und Haushaltsgegenstände beim nächsten Hilfstransport der Deutsch-Polnischen Gesellschaft auf die Reise nach Polen gehen.

„Es ist wirklich sehr schade, dass der Gedenkraum aufgelöst werden muss, aber wir haben wenigstens die Hoffnung, dass die vielen, überwiegend ideell wertvollen Stücke, größtenteils zusammen einen dauerhaften Platz finden werden. Wir wünschen uns, dass die Exponate auch weiterhin für Interessierte an einem zentralen Ort zugänglich bleiben.“ nie

Kontakt und Infos:

Norbert Frühling 05028-9008960 und Gerd Schmidt 0176-42083215.

Vor allem für Ehemalige und Liebhaber dürften die Erinnerungsstücke interessant sein. © niemann

Räumen aus: Gerd Schmidt, Norbert Frühling und Anton Werle mit der Fahne, die bald ins Amtshaus umziehen wird. © Niemann, Christel