Vor 130 Jahren: Rübenmarkt-Absage wegen Cholera-Epidemie

Von: Hermann Meyer

Wer hat die größte Steckrübe? Das Bild wurde in den 1920er-Jahren aufgenommen. © Sammlung Meisloh

Weil sich die zum Verkauf stehenden Waren auf Semmeln, Honigkuchen und Branntwein beschränkten, wurde der Groß Lintler Markt gegen Ende des 18. Jahrhunderts spöttisch Rübenmarkt genannt. Dieser findet jetzt am 23. und 24. September endlich wieder statt, nachdem er in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausgefallen war. Es war aber nicht das erste Mal, dass die Veranstaltung wegen einer Pandemie abgesagt werden musste. 1892, also vor 130 Jahren, ist das schon mal der Fall gewesen.

Kirchlinteln – Wie alle anderen Kram- und Viehmärkte in der näheren Umgebung (so in Ottersberg, Rethem, Thedinghausen, Rotenburg, Achim, Scheeßel und Langwedel) wurde der für Donnerstag, 6. Oktober 1892, geplante Kram- und Viehmarkt in Kirchlinteln von der Kreisbehörde unter Landrat Seifert aufgehoben.

Grund war die im Juli 1892 in Hamburg ausgebrochene Cholera-Epidemie. Nahezu 10 000 Menschen raffte diese heimtückische Krankheit dahin. Viel zu spät wurden damals in der Hansestadt Vorsorgemaßnahmen ergriffen, da große Einbußen im Handel durch die erforderliche Quarantäne efürchtet wurden.

Provisorische Cholerakrankenhäuser errichtet

Ende August – die Epidemie hatte sich schon bis nach Bremen und Achim ausgebreitet – untersagte der Regierungspräsident in Stade alle öffentlichen Versammlungen, Tanzlustbarkeiten und anstehenden Jahrmärkte. „Mit Rücksicht auf die drohende Cholera-Gefahr ersuche ich die Polizei-Behörden ergebenst, bis auf Weiteres alle öffentlichen Versammlungen und öffentlichen Tanzlustbarkeiten zu untersagen“, schrieb der Regierungspräsident und führte weiter aus, wenn „die Aufhebung etwa anstehender Jahrmärkte nothwendig erscheint, sind hiernach nach Anhörung des Kreisphysikus rechtzeitig die erforderlichen Anträge bei mir zu stellen“.

Hektische Betriebsamkeit setzte auf Kreisebene ein. Alle Gemeindevorsteher mussten Personen, die aus Hamburg und Umgebung eintrafen, dem Landrat melden. Eiligst wurden provisorische Cholerakrankenhäuser errichtet: in Wulmstorf, Langwedel, Dörverden, Nedden-averbergen und Groß Linteln. Zuständig war das Kirchlintler Notlazarett für die Gemeinden Scharnhorst, Deelsen, Kreepen, Sehlingen, Odeweg, Bendingbostel, Heins, Brunsbrock, Kükenmoor, Weitzmühlen, Borstel und Eitze.

Als Kirchlintler Cholerakrankenhaus richtete man die neue Kegelbahn des Gastwirts Köster ein, dessen Wirtschaft gegenüber dem Bahnhof stand. Für die Einrichtung dieses knapp zwei Meter breiten und circa 20 Meter langen Holzverschlages kaufte die Gemeinde unter anderem sechs eiserne Bettstellen sowie Strohsäcke (einschließlich Nählohn und Stroh) und Kopfpolster, zwölf Wolldecken, zehn Herren- und Damen-Hemden, vier Nachttöpfe, Waschschalen, 15 Handtücher und sechs Pfund Schmierseife. Die Kosten für die Einrichtung betrugen 205,55 Mark; insgesamt waren 280 Mark plus fünf Mark für Desinfektionsmittel für die Errichtung fällig.

Sorge vor Brunnen-Vergiftungen

Das königliche Eisenbahn-Betriebs-Amt Bremen gestattete die Benutzung des auf dem Bahnhof befindlichen Wasserleitungsbrunnens unter der Bedingung, dass einer Vergiftung vorgebeugt wurde. Um das zu gewährleisten, besorgte man ein Wasserfass. Es durfte nur von einer Person gefüllt werden, die nicht mit den Kranken in Berührung kam. Der Krankenpfleger Koch erklärte sich einverstanden, die Wasserbesorgung von seiner 16-jährigen Tochter ausführen zu lassen. Beaufsichtigender Arzt war Dr. med. Weber aus Verden, der in dem Krankenwärter Carstens aus Kirchlinteln eine zweite Hilfe hatte.

Ab Mitte November brauchten die Gemeindevorsteher aus Hamburg und Bremen ankommende Personen nicht mehr zu melden, und die polizeiliche Überwachung dieses Personenkreises wurde aufgehoben. Ohne einen Krankheitsfall ging die große Cholera-Epidemie an Kirchlinteln vorbei.

Zum ersten Mal wurde der im Volksmund Rübenmarkt genannte Markt vor 362 Jahren abgehalten, das war 1660. Er hat sich bis heute behauptet. Zuerst fand er sonntags statt. Ab 1851 wurde der Markttag dann auf den ersten Donnerstag im Oktober verlegt. Das hielt 111 Jahre an, bis 1962 der Kirchlintler Ortsrat beschloss, den Rübenmarkt zusammen mit dem Erntefest auf den ersten Sonnabend im Oktober zu verlegen. Seit vielen Jahren findet er nun an zwei Tagen statt: am letzten Wochenende im September.