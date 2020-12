A1-Vollsperrung: Folgeunfall bei Stuckenborstel - Bergungsarbeiten dauern an

Ein dritter Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 1 sorgte am Dienstag für eine weitere Vollsperrung zwischen Hamburg und Bremen. Diese Sperrung dauert am Mittwoch an.

Update, 23. Dezember, 8.36 Uhr: Nach den schweren Lastwagen-Unfällen auf der A1 zwischen Posthausen und dem Bremer Kreuz, die sich am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Bremen ereignet hatten, passierte am Dienstagabend ein weiterer schwerer Lastwagen-Unfall. Zwischen Oyten und Posthausen ist am Mittwochmorgen noch der linke Fahrstreifen in beiden Richtungen aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt, berichtet die Verkehrsmanagementzentrale. Zwischen Bockel und Stuckenborstel besteht eine Vollsperrung.

Der dritte schwere Lastwagen-Unfall auf diesem Autobahn-Abschnitt zwischen Hamburg und Bremen ereignete sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel, berichtet die Polizei. Aufgrund der zwei ersten Unfälle war die A1 ab Posthausen voll gesperrt. Das entstandene Stauende habe ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer aus den Niederlanden zu spät erkannt und fuhr auf den Lastwagen eines 51 Jahre alten Mannes aus Weißrussland auf.

Unfall auf der A1 bei Stuckenborstel: Niederländer schwer verletzt

Dieser Sattelzug wurde wiederum auf etwa 20 km/h beschleunigt und auf den Lastwagen eines Polen geschoben. Der Niederländer ist durch den Aufprall schwer verletzt worden und musste durch die Einsatzkräfte aus seinem Führerhaus befreit werden. Die zwei anderen Lastwagen-Fahrer sind laut Polizei nur leicht verletzt worden. Alle Lastwagen wurden massiv beschädigt und mussten geborgen werden. Da eine pulverartige Ladung auf die Fahrbahn verteilt worden ist, erfolgte eine Fahrbahnreinigung.

Noch ist die Unfallstelle auf der A1 zwischen Bockel und Stuckenborstel für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Autobahn 1: Tödlicher Lastwagen-Unfall - Vollsperrung zwischen Posthausen und Bremer Kreuz

Update, 22. Dezember, 12 Uhr: Schwerer Folgeunfall auf der Autobahn 1 am Stauende zwischen Posthausen und Bremer Kreuz. Nach Angaben der Polizei Verden bildete sich aufgrund der Vollsperrung nach einem Unfall am Morgen ein Stau. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremsten infolgedessen der Fahrer eines Lkw mit nicht beladenem Bootstrailer sowie der 58-jährige Fahrer eines Sattelzuges hintereinander ab.

+ Am Dienstagvormittag gegen 9.25 Uhr kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. © Christian Butt

A1: Tödlicher Lastwagenunfall am Stauende

Der Fahrer eines weiteren Sattelzuges fuhr nach derzeitigen Ermittlungen anschließend auf den Sattelzug vor ihm auf und schob diesen dadurch auf den Lkw mit Anhänger. Der Fahrer des hinteren Sattelzuges wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des mittleren Sattelzuges wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Lkw mit Anhänger im Alter von 54 und 35 Jahren blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bleibt die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Posthausen und dem Bremer Kreuz noch für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Langwedel waren die Freiwillige Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Unfall auf der A1 zwischen Bremer Kreuz und Oyten

Ursprüngliche Meldung vom 22. Dezember, 8 Uhr: Ein querliegender Lastwagen blockiert die Autobahn 1 bei Bremen in Fahrtrichtung Osnabrück. Das Fahrzeug war am frühen Dienstagmorgen zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz durch die Mittelschutzplanke gekracht und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen gekommen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte.

Die Fahrbahn ist mit Tonnen von Kalk verschmutzt und bleibt bis in den Nachmittag zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz voll gesperrt. In Richtung Hamburg kommt es durch eine Teilsperrung zu Behinderungen. In Richtung Hamburg ist die A1 nur einspurig befahrbar. Wie lange die Bergungsarbeiten und die Sperrung andauern, war zunächst unklar. Auch die Unfallursache war zunächst offen.

+ Auf der A1 bei Oyten hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen war vom Bremer Kreuz aus in Richtung Hamburg unterwegs. Einen Kilometer vor der Anschlussstelle Oyten platzte ein Reifen. Der Lkw durchbrach die Leitplanke und stürzte auf die Gegenfahrbahn. © Christian Butt

Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bleibt die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Osnabrück voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden vollständig gesperrt. In Fahrtrichtung Hamburg sind zudem zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Ortskundige Personen werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Neben der Autobahnpolizei Langwedel waren Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Erst wenige Tage zuvor hat sich auf der Autobahn 1 ein schwerer Unfall ereignet. Zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Ausfahrt Cloppenburg überschlug sich ein Renault.